У Туреччині заборонили парад гомосексуалів

У Туреччині губернаторство Стамбула заборонило планований парад гомосексуалів та інших сексуальних меншин із міркувань "безпеки учасників і туристів" і "громадського порядку".

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Площа Таксім у центрі Стамбула, з якої ЛГБТ-спільнота збиралася вирушити маршем, не призначена для демонстрацій, а на захід не подали належної заявки, заявили в апараті губернатора провінції, що охоплює найбільше місто Туреччини.

Крім того, мовиться в повідомленні, проти маршу висловлювали "серйозні застереження" різні групи.

Минулого тижня ультраправа ісламістсько-націоналістична група "Альперен оджаклари" пригрозила, що зірве планований парад, навіть якщо влада дозволить його.

Гей-паради у Стамбулі відбувалися протягом десятиліття до 2014 року, коли такий парад привабив до ста тисяч людей. Однак 2015-го поліція розігнала такий парад подразливим газом і водометами.

ЛГБТ-спільнота у Туреччині не заборонена, проте лунають звинувачення в дискримінації проти таких людей.

Нагадаємо, на "Марші рівності" в Києві постраждали 10 осіб.