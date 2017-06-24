У Туреччині заборонили парад гомосексуалів
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
Площа Таксім у центрі Стамбула, з якої ЛГБТ-спільнота збиралася вирушити маршем, не призначена для демонстрацій, а на захід не подали належної заявки, заявили в апараті губернатора провінції, що охоплює найбільше місто Туреччини.
Крім того, мовиться в повідомленні, проти маршу висловлювали "серйозні застереження" різні групи.
Минулого тижня ультраправа ісламістсько-націоналістична група "Альперен оджаклари" пригрозила, що зірве планований парад, навіть якщо влада дозволить його.
Гей-паради у Стамбулі відбувалися протягом десятиліття до 2014 року, коли такий парад привабив до ста тисяч людей. Однак 2015-го поліція розігнала такий парад подразливим газом і водометами.
ЛГБТ-спільнота у Туреччині не заборонена, проте лунають звинувачення в дискримінації проти таких людей.
Нагадаємо, на "Марші рівності" в Києві постраждали 10 осіб.
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