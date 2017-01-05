Турецький суд заборонив Вікіпедію
Рішення заборонити Вікіпедію виникло після того, як адміністрація сайту відмовилася видалити контент, де йдеться про підтримку Туреччиною сирійської громадянської війни, зокрема про зв'язок з терористичними угрупованнями.
Рішення суду про заборону "Вікіпедії" було прийнято напередодні - 30 квітня, - повідомляє Hurriyet Daily News.
Згідно з рішенням суду, Вікіпедія буде доступною лише тоді, коли адміністрація видалить відповідний контент.
"Заборона була застосована щодо сайту www.wikipedia.org на основі Закону № 5651", - йдеться у рішенні.
За даними державного агентства Туреччини Anadolu, в уряді повідомили, що 29 квітня сайт був заблокований за те, що "стає джерелом інформації, де проводять наклепницьку кампанію проти Туреччини на міжнародній арені".
Туреччина вимагала у Вікіпедії видалити контент, що зв'язує країну з терористичними угрупованнями, але керівництво сайту відмовилося виконувати таку вимогу.
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