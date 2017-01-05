Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Турецький суд заборонив Вікіпедію

Сайт був заблокований за те, що "стає джерелом інформації, де проводять наклепницьку кампанію проти Туреччини на міжнародній арені
Перший кримінальний суд Анкари заборонив Вікіпедію, найбільшу в світі онлайн-енциклопедію, у Туреччині.
Турецький суд заборонив Вікіпедію Фото:hurriyetdailynews.com

Рішення заборонити Вікіпедію виникло після того, як адміністрація сайту відмовилася видалити контент, де йдеться про підтримку Туреччиною сирійської громадянської війни, зокрема про зв'язок з терористичними угрупованнями.

Рішення суду про заборону "Вікіпедії" було прийнято напередодні - 30 квітня, - повідомляє Hurriyet Daily News.

Згідно з рішенням суду, Вікіпедія буде доступною лише тоді, коли адміністрація видалить відповідний контент.

"Заборона була застосована щодо сайту www.wikipedia.org на основі Закону № 5651", - йдеться у рішенні.

За даними державного агентства Туреччини Anadolu, в уряді повідомили, що 29 квітня сайт був заблокований за те, що "стає джерелом інформації, де проводять наклепницьку кампанію проти Туреччини на міжнародній арені".

Туреччина вимагала у Вікіпедії видалити контент, що зв'язує країну з терористичними угрупованнями, але керівництво сайту відмовилося виконувати таку вимогу.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 05 2017 14:59
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Бурштинова весна та втрачене покоління

Бурштинова весна та втрачене покоління

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.