У Туреччині затримали чорних археологів, які продавали стародавню гробницю разом зі скелетом

Дванадцять мисливців за скарбами були затримані в турецькій провінції Ескішехір під час спроби продати стародавню гробницю за $4 мільйона.

Як повідомляє Hurriyet, в ролі покупців до грабіжників прийшли поліцейські з Управління по боротьбі з контрабандою та організованою злочинністю. Вони і затримали групу недобросовісних археологів.

Після арешту гробницю витягли з тунелю довжиною шість метрів і глибиною чотири метри. Згодом знахідку передали на експертизу.

В результаті було встановлено, що гробниця належить до часів Візантії, а всередині вчені виявили древній скелет. В майбутньому гробницю збираються передати до місцевого Археологічного музею Есхішехіра.

Десять затриманих вже на лаві підсудних, яким суд обирає запобіжний захід, ще двох підозрюваних звільнили після допиту в очікуванні розслідування.

Нагадаємо. що на дні Чорного моря виявили понад 40 кораблів античної епохи.