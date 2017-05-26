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У Туреччині затримали чорних археологів, які продавали стародавню гробницю разом зі скелетом

Поліцейські представилися покупцями, щоб затримати злодіїв на гарячому
Дванадцять мисливців за скарбами були затримані в турецькій провінції Ескішехір під час спроби продати стародавню гробницю за $4 мільйона.
У Туреччині затримали чорних археологів, які продавали стародавню гробницю разом зі скелетом Фото: rbc.ua

Як повідомляє Hurriyet, в ролі покупців до грабіжників прийшли поліцейські з Управління по боротьбі з контрабандою та організованою злочинністю. Вони і затримали групу недобросовісних археологів.

Після арешту гробницю витягли з тунелю довжиною шість метрів і глибиною чотири метри. Згодом знахідку передали на експертизу.

В результаті було встановлено, що гробниця належить до часів Візантії, а всередині вчені виявили древній скелет. В майбутньому гробницю збираються передати до місцевого Археологічного музею Есхішехіра.

Десять затриманих вже на лаві підсудних, яким суд обирає запобіжний захід, ще двох підозрюваних звільнили після допиту в очікуванні розслідування.

Нагадаємо. що на дні Чорного моря виявили понад 40 кораблів античної епохи.

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26 05 2017 22:57
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