У Туреччині затримали чорних археологів, які продавали стародавню гробницю разом зі скелетом
Як повідомляє Hurriyet, в ролі покупців до грабіжників прийшли поліцейські з Управління по боротьбі з контрабандою та організованою злочинністю. Вони і затримали групу недобросовісних археологів.
Після арешту гробницю витягли з тунелю довжиною шість метрів і глибиною чотири метри. Згодом знахідку передали на експертизу.
В результаті було встановлено, що гробниця належить до часів Візантії, а всередині вчені виявили древній скелет. В майбутньому гробницю збираються передати до місцевого Археологічного музею Есхішехіра.
Десять затриманих вже на лаві підсудних, яким суд обирає запобіжний захід, ще двох підозрюваних звільнили після допиту в очікуванні розслідування.
Нагадаємо. що на дні Чорного моря виявили понад 40 кораблів античної епохи.
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