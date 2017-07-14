У Туреччині затримали сім'ю росіян, які намагались потрапити до Сирії
Турецькі поліцейські підозрюють росіян в тому, що вони мали намір примкнути до радикальних угрупувань, що функціонує на території Сирії.
Зараз російські дипломати з'ясовують достовірність інформації про затримання громадян країни.
"Ми звернулися до компетентних органів з проханням підтвердити місцезнаходження громадян РФ, а також депортувати їх в Росію, а не в третю країну", - наводить слова виконуючого обов'язки прес-секретаря російського посольства в Анкарі Олександра Лешукова ТАСС.
Сім'я з Росії, перебуваючи в Туреччині, перестала виходити зв'язок з родичами місяць тому. Колишній чоловік Уханова організував пошуки, так як Світлана забрала з собою їх спільну доньку.
Пізніше з'ясувалося, що жінка намагалася перетнути турецько-сирійський кордон за підробленими документами. Родичі Світлани стверджують, що вона давно почала вести себе підозріло: жінка прийняла іслам і захопилася радикальними течіями релігії.
Нагадаємо, у червні жителі російського Сургута спробували вивезти дві валізи з "трофеями" з турецького готелю, але їх планам не судилося збутися завдяки службі безпеки.
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