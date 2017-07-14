У Туреччині затримали сім'ю росіян, які намагались потрапити до Сирії

Турецькі поліцейські підозрюють росіян в тому, що вони мали намір примкнути до радикальних угрупувань

Мешканку Саратовської області Світлану Уханову разом з двома дітьми і цивільним чоловіком затримали співробітники правоохоронних органів Туреччини і відправили міграційну в'язницю в місті Антакья.

Турецькі поліцейські підозрюють росіян в тому, що вони мали намір примкнути до радикальних угрупувань, що функціонує на території Сирії.

Зараз російські дипломати з'ясовують достовірність інформації про затримання громадян країни.

"Ми звернулися до компетентних органів з проханням підтвердити місцезнаходження громадян РФ, а також депортувати їх в Росію, а не в третю країну", - наводить слова виконуючого обов'язки прес-секретаря російського посольства в Анкарі Олександра Лешукова ТАСС.

Сім'я з Росії, перебуваючи в Туреччині, перестала виходити зв'язок з родичами місяць тому. Колишній чоловік Уханова організував пошуки, так як Світлана забрала з собою їх спільну доньку.

Пізніше з'ясувалося, що жінка намагалася перетнути турецько-сирійський кордон за підробленими документами. Родичі Світлани стверджують, що вона давно почала вести себе підозріло: жінка прийняла іслам і захопилася радикальними течіями релігії.

Нагадаємо, у червні жителі російського Сургута спробували вивезти дві валізи з "трофеями" з турецького готелю, але їх планам не судилося збутися завдяки службі безпеки.