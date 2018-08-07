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У Туреччині звільняють понад 18 тисяч держслужбовців

Зокрема, йдеться про звільнення 199 науковців з університетів по всій країні і понад 5 тисяч військових
У Туреччині вийшов указ про звільнення понад 18 тисяч державних службовців, половина з яких - співробітники поліції, на тлі підготовки до скасування надзвичайного стану у країні, введеного після спроби державного перевороту в липні 2016 року.
У Туреччині звільняють понад 18 тисяч держслужбовців Реджеп Таїп Ердоган. Фото: AFP

Указ прийняли після перемоги президента Реджепа Таїпа Ердогана на президентських виборах в червні цього року, інформує Reuters.

Турецька влада вже звільнила близько 160 тисяч держслужбовців після невдалої спроби перевороту, повідомило в березні управління ООН з прав людини.

Серед затриманих понад 50 тисяч осіб були офіційно звинувачені і утримувалися у в'язниці в ході судових процесів.

Інавгурація Ердогана відбудеться 9 липня.

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08 07 2018 11:59
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