У Туреччині припинять викладати в школах теорію Дарвіна
Як заявили у п'ятницю, 23 червня, представники освітнього відомства, вона надто контроверсійна та складна для розуміння.
У суботу, 24 червня, такий крок розкритикували представники найбільшої опозиційної політсили - Республіканської народної партії (РНП), - інформує DW.
За рішенням освітнього регулятора, главу "Зародження життя та еволюція" приберуть зі шкільних підручників біології. Матеріал буде доступний лише для учнів 18-19 років, які планують вступ до університету.
Критики називають цей крок правлячої партії AKP президента Реджепа Таїпа Ерогана підривом світського характеру турецької держави та просуванням консервативних ідей.
Депутат від РНП Бариш Яркадаш закинув AKP намагання перевести державу на принципи шаріату, ісламського правового устрою. "Прибирати доведену теорію з навчального плану - це зневажати знання та науку", - цитує його агенція новин dpa.
Нагадаємо, в Туреччині губернаторство Стамбула заборонило планований парад гомосексуалів та інших сексуальних меншин із міркувань "безпеки учасників і туристів" і "громадського порядку".
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