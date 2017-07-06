У Туркменістані скасують щедрі субсидії
Бердимухамедов назвав систему "повністю неефективною". Він також закликав чиновників "прискорити перехід до ринкових відносин", повідомляє DW.
Нинішню систему субсидій в 1993 році встановив попередник Бердимухамедова - Сапармурат Ніязов. Згідно з цією системою, кожен громадянин Туркменістану має право щомісяця безкоштовно на 35 кіловат-годин електроенергії, 50 кубометрів газу і щодня на 250 літрів води. Хто перевищував ці обсяги, повинен був сплатити пеню.
У 2014 році Бердимухамедов підвищив розмір пені, а також скасував норму про щомісячне надання кожному власнику автомобіля 120 літрів бензину безкоштовно.
Туркменістан володіє четвертими найбільшими запасами природного газу у світі. Більшість цього газу країна продає Китаю, імпортом цікавиться також ЄС. Однак через падіння цін на нафту і газ в 2014 році національна валюта Туркменістану подешевшала на 20 відсотків. Крім того, підготовка до проведення Азіатських ігор з бойових мистецтв і змагань в Ашхабаді у вересні цього року посилила навантаження на бюджет країни.
Нагадаємо, що російська газова компанія "ТОВ "Газпром експорт" повідомила туркменський державний концерн "Туркменгаз" про припинення купівлі природного газу.
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