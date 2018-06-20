У Туркменістані заборонили багатоженство

"Під багатоженством розуміється співжиття з двома або кількома жінками одночасно при спільному веденні загального господарства"

У сімейний кодекс Туркменістану ввели норму, яка забороняє багатоженство. Відповідний закон підписав президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов.

Прийнятий закон доповнює статтю 7-ю сімейного кодексу положенням про те, що "в Туркменістані не допускається багатоженство", повідомляє "Інтерфакс".

У Туркменістані більшість населення сповідує іслам, який дозволяє чоловікам мати до чотирьох дружин. У той же час кримінальним кодексом країни досі передбачено покарання за багатоженство. Зокрема, за це можна отримати до двох років виправних робіт або великий штраф.

Нагадаємо, керівництво найбільшої іранської авіакомпанії Iran Air прийняло рішення про відкриття вакансій пілотів для жінок.