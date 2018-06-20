Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Туркменістані заборонили багатоженство

"Під багатоженством розуміється співжиття з двома або кількома жінками одночасно при спільному веденні загального господарства"
У сімейний кодекс Туркменістану ввели норму, яка забороняє багатоженство. Відповідний закон підписав президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов.
У Туркменістані заборонили багатоженство Фото: MEHR Newsagency

Прийнятий закон доповнює статтю 7-ю сімейного кодексу положенням про те, що "в Туркменістані не допускається багатоженство", повідомляє "Інтерфакс".

У Туркменістані більшість населення сповідує іслам, який дозволяє чоловікам мати до чотирьох дружин. У той же час кримінальним кодексом країни досі передбачено покарання за багатоженство. Зокрема, за це можна отримати до двох років виправних робіт або великий штраф.

Нагадаємо, керівництво найбільшої іранської авіакомпанії Iran Air прийняло рішення про відкриття вакансій пілотів для жінок.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 06 2018 12:22
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"В ефірі Небо fm": ветеран АТО відкрив маленьку кав’ярню на Нивках

"В ефірі Небо fm": ветеран АТО відкрив маленьку кав’ярню на Нивках

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.