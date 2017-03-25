У Twitter може з'явитися платна преміум-версія TweetDeck

Twitter Inc. планує створити преміум-версію інтерфейсу TweetDeck, за використання якої з клієнтів братимуть абонентську плату.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на представників компанії.

"Ми регулярно проводимо дослідження серед користувачів, щоб зібрати відгуки про досвід використання Twitter для більш повного інформування та приймання інвестиційних рішень щодо продукту, і ми досліджуємо кілька способів зробити Tweetdeck ще ціннішим для різних фахівців", – заявила прес-секретар компанії Брілле Вільябланка.

Версія Tweetdeck може включати в себе потужніші інструменти для роботи маркетологів, журналістів та інших фахівців, яким необхідно оперативно отримувати інформацію.

Тwitter не розглядає можливість стягувати плати з усіх своїх користувачів.

Наразі у Twitter загалом налічується 319 мільйонів користувачів, які можуть використовувати соцмережу безкоштовно за рахунок того, що компанія заробляє на рекламі. Однак, на відміну від Facebook, Twitter Inc. не вдалося залучити достатню кількість реклами.

Агентство зазначає, ситуацію серйозно не поліпшило навіть те, що Twitter використовують президент США Дональд Трамп та інші знаменитості.