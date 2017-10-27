У Тихому океані врятували двох жінок і собак, які дрейфували 5 місяців, - ВІДЕО
Десантний корабель, що базується в японському Сасебо, підібрав американських мореходок - Дженіфер Аппель і Ташу Фуіабу - 25 жовтня. Про це йдеться в офіційному повідомленні ВМС США.
"Я вдячна їм [морякам ВМС США] за їх службу нашій країні. Вони врятували наші життя. Гордість та радість, яку ми відчули, коли їх побачили були справжнім полегшенням", - заявила Аппель. На борту десантного корабля жінкам була надана необхідна медична допомога. Вони будуть знаходитися на USS Ashland до заходу в найближчий порт. Про знаходження яхти моряки ВМС США дізналися від тайванського риболовного судна 24 жовтня. Промисловики зв'язалися з береговою охороною Гуаму, та - з рятувальними центрами на Тайвані і в Японії і, нарешті, повідомлення було передано в Гонолулу, на Гавайські острови. На виявленій яхті окрім жінок були також знайдені дві собаки. Як розповіли врятовані, вони вирушили у плавання з Гавайських островів навесні. 30 травня двигун яхти вийшов з ладу. Американки продовжили шлях, сподіваючись, що зможуть рухатися під вітрилами.
Щодня вони посилали сигнал SOS, проте він ніким не був почутий. За словами Аппель, вони вижили завдяки опріснювачам води та річному запасу їжі, в основному - макаронів, рису та інших круп.
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