У Тихому океані знайшли новий "сміттєвий материк"
Після потрапляння у води річок, сміття через течії та особливості клімату скупчується у так звані "сміттєві материки". Найбільший був виявлений океанографом Чарльзом Муром ще наприкінці 1990-х і називається він Великою тихоокеанською сміттєвою плямою.
У 2016 році команда Чарльза Мура повторила експедицію в південні райони Тихого океану. Дослідники заявили, що виявили біля узбережжя Чилі ще одну колосальну сміттєву пляму. За попередніми оцінками, площа цього континенту мотлоху може становити близько мільйона квадратних кілометрів. Про це повідомляє видання researchgate.net.
Команда дослідників уточнює, що ця пляма складається з дрібних пластикових частинок. Їх невеликий розмір дозволяє припустити, що вони виконали довший шлях, ніж пластик північної плями. Тепер зразки води, зібрані під час експедиції, пройдуть ретельне дослідження – вчені виміряють щільність сміттєвої складової і проаналізують хімічний склад забруднень.
Нагадаємо, члени франко-непальскої експедиції в травні зібрали на схилах Евересту більше п'яти тонн сміття - газових балонів, наметів, консервних банок і пластика.
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