Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Тихому океані знайшли новий "сміттєвий материк"

За попередніми оцінками, площа цього континенту мотлоху може становити близько мільйона квадратних кілометрів
Дослідники виявили новий сміттєвий материк розташований в північній частині Тихого океану.
У Тихому океані знайшли новий "сміттєвий материк" Фото: verbovska.blogspot.com

Після потрапляння у води річок, сміття через течії та особливості клімату скупчується у так звані "сміттєві материки". Найбільший був виявлений океанографом Чарльзом Муром ще наприкінці 1990-х і називається він Великою тихоокеанською сміттєвою плямою.

У 2016 році команда Чарльза Мура повторила експедицію в південні райони Тихого океану. Дослідники заявили, що виявили біля узбережжя Чилі ще одну колосальну сміттєву пляму. За попередніми оцінками, площа цього континенту мотлоху може становити близько мільйона квадратних кілометрів. Про це повідомляє видання researchgate.net.

Команда дослідників уточнює, що ця пляма складається з дрібних пластикових частинок. Їх невеликий розмір дозволяє припустити, що вони виконали довший шлях, ніж пластик північної плями. Тепер зразки води, зібрані під час експедиції, пройдуть ретельне дослідження – вчені виміряють щільність сміттєвої складової і проаналізують хімічний склад забруднень.

Нагадаємо, члени франко-непальскої експедиції в травні зібрали на схилах Евересту більше п'яти тонн сміття - газових балонів, наметів, консервних банок і пластика.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 08 2017 14:21
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.