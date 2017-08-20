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У Тихому океані знайшли затонулий у 1945 році крейсер

На деяких фрагментах можна розгледіти назву корабля
У Тихому океані виявили уламки американського крейсера Індіанаполіс через 72 роки після того, як він був затоплений японським підводним човном.
У Тихому океані знайшли затонулий у 1945 році крейсер Фото: PAUL ALLEN

Корабель виявили на глибині 5,5 кілометрів. Точне місце не розголошують.

Уламки крейсера виявила в п'ятницю, 18 серпня, група з 13 цивільних дослідників під керівництвом співзасновника компанії Microsoft Пола Аллена, який назвав знахідку історичною, - повідомляє ВВС .

Фото: AFP

Корабель став відомий завдяки своїй останній, секретній операції під назвою Малюк з доставки компонентів для створення атомної бомби на острів Тініан, де перебувала американська військова база.

Індіанаполіс затонув 30 липня 1945 року, коли повертався після секретної місії з доставки частин для атомної бомби, яка потім була скинута на Хіросіму.

Фото: AFP

На борту корабля перебували майже 1200 військових, врятувати вдалося 316 людей. Це - найбільша втрата в історії американського військового флоту і наймасовіша гибель особового складу.

300 людей потонули разом із кораблем, інші зазнали зневоднення, галюцинацій і нападів акул. Оскільки американські військові бази не отримали сигнал лиха з корабля, то людей, що вижили змогли знайти лише через чотири дні після лиха.

Нагадаємо, на півдні Ісландії, група мисливців виявила меч вікінгів, виготовлений більше тисячі років тому.

 
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20 08 2017 22:30
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