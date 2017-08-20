У Тихому океані знайшли затонулий у 1945 році крейсер
Корабель виявили на глибині 5,5 кілометрів. Точне місце не розголошують.
Уламки крейсера виявила в п'ятницю, 18 серпня, група з 13 цивільних дослідників під керівництвом співзасновника компанії Microsoft Пола Аллена, який назвав знахідку історичною, - повідомляє ВВС .
Фото: AFP
Корабель став відомий завдяки своїй останній, секретній операції під назвою Малюк з доставки компонентів для створення атомної бомби на острів Тініан, де перебувала американська військова база.
Індіанаполіс затонув 30 липня 1945 року, коли повертався після секретної місії з доставки частин для атомної бомби, яка потім була скинута на Хіросіму.
Фото: AFP
300 людей потонули разом із кораблем, інші зазнали зневоднення, галюцинацій і нападів акул. Оскільки американські військові бази не отримали сигнал лиха з корабля, то людей, що вижили змогли знайти лише через чотири дні після лиха.
Нагадаємо, на півдні Ісландії, група мисливців виявила меч вікінгів, виготовлений більше тисячі років тому.
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