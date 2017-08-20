У Тихому океані знайшли затонулий у 1945 році крейсер

На деяких фрагментах можна розгледіти назву корабля

У Тихому океані виявили уламки американського крейсера Індіанаполіс через 72 роки після того, як він був затоплений японським підводним човном.

Корабель виявили на глибині 5,5 кілометрів. Точне місце не розголошують.

Уламки крейсера виявила в п'ятницю, 18 серпня, група з 13 цивільних дослідників під керівництвом співзасновника компанії Microsoft Пола Аллена, який назвав знахідку історичною, - повідомляє ВВС .

Фото: AFP

Корабель став відомий завдяки своїй останній, секретній операції під назвою Малюк з доставки компонентів для створення атомної бомби на острів Тініан, де перебувала американська військова база.

Індіанаполіс затонув 30 липня 1945 року, коли повертався після секретної місії з доставки частин для атомної бомби, яка потім була скинута на Хіросіму.

Фото: AFP

На борту корабля перебували майже 1200 військових, врятувати вдалося 316 людей. Це - найбільша втрата в історії американського військового флоту і наймасовіша гибель особового складу.

300 людей потонули разом із кораблем, інші зазнали зневоднення, галюцинацій і нападів акул. Оскільки американські військові бази не отримали сигнал лиха з корабля, то людей, що вижили змогли знайти лише через чотири дні після лиха.

Нагадаємо, на півдні Ісландії, група мисливців виявила меч вікінгів, виготовлений більше тисячі років тому.