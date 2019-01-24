У Тимошенко не вважають фільм з Коельйо агітацією

"Демонстрація таких матеріалів є усталеною традицією під час висунення провідних політиків в Європі, США і фільм був зроблений і позиціонований як біографічний, а ніяк не агітаційний"

У ВО "Батьківщина" заявили, що фільм про кандидатку у президенти Юлію Тимошенко з бразильським письменником Пауло Коельйо є біографічним, а не агітаційним.

"Під час урочистого з’їду партії "Батьківщина" 22 січня в Києві було показано біографічний фільм про життєвий шлях Юлії Тимошенко. Такі фільми біографічні ми готували і на попередні вибори. Демонстрація таких матеріалів є усталеною традицією під час висунення провідних політиків в Європі, США і фільм був зроблений і позиціонований як біографічний, а ніяк не агітаційний", - повідомила прес-секретар Тимошенко Марина Сорока, інформує "Українська правда".

Вона додала, що у стрічці використовувалося архівне і сучасне відео.

"Там були і члени родини, колишній президент Польщі Александр Квасневський, відомий письменник Пауло Коельйо. Інтерв’ю з Коельйо у 2010 році записав хорватський режисер Яков Седлар, який підготував того року стрічку "Юлія". У цього режисера є всі права на показ, які він нам і передав – всі права і матеріали", - пояснила вона.

За її словами, у "Батьківщині" звернулися до хорватського режисера Якова Седлара і він підтвердив, що передав їм у сі права на фільм та вірний переклад слів Коельйо і розповів, що записав відео з письменником у 2010 році у його будинку в Женеві.

Крім того, речниця наголосила, що ці ж самі фрагменти відео із Коельйо були використані у попередніх фільмах на минулих виборах 2010 і 2014 років і тоді письменник їх не коментував.

Нагадаємо, що відомий бразильський письменник Пауло Коельо заявив, що ніколи не записував звернення на підтримку лідерки "Батьківщини" Юлії Тимошенко на виборах президента України.