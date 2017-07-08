В Україні за тиждень втонули 99 людей

Від початку року на водоймах країни загинули 685 осіб

У період з 31 липня по 6 серпня 99 українців загинули на водних об'єктах країни.

Усього з початку року на водоймах країни загинули 685 осіб, з яких 70 дітей, повідомляє сайт Держслужби з надзвичайних ситуацій.

При цьому врятовано 484 людини, в тому числі 106 дітей.

Як повідомляв iPress.ua, з початку року на водоймах країни вже загинула 641 людина, з яких 67 дітей.

Як відомо, на всіх 11 офіційних столичних пляжах заборонили купатися.

Раніше центр громадського здоров'я МОЗ України оприлюднив карту, на якій зазначені не рекомендовані для купання пляжі і рекреаційні зони Києва та південних областей України.