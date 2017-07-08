CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ період з 31 липня по 6 серпня 99 українців загинули на водних об'єктах країни.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні за тиждень втонули 99 людей
Від початку року на водоймах країни загинули 685 осіб
Фото: snap.com.ua
Усього з початку року на водоймах країни загинули 685 осіб, з яких 70 дітей, повідомляє сайт Держслужби з надзвичайних ситуацій.
При цьому врятовано 484 людини, в тому числі 106 дітей.
Як повідомляв iPress.ua, з початку року на водоймах країни вже загинула 641 людина, з яких 67 дітей.
Як відомо, на всіх 11 офіційних столичних пляжах заборонили купатися.
Раніше центр громадського здоров'я МОЗ України оприлюднив карту, на якій зазначені не рекомендовані для купання пляжі і рекреаційні зони Києва та південних областей України.
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07 08 2017 12:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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