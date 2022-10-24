В уряді Німеччини вважають, що треба відбудовувати Україну, не чекаючи кінця війни

Міністерка розвитку Німеччини Свенья Шульце вважає, що важливо почати відбудовувати Україну вже зараз.

Як пише "ЄП", про це вона сказала в ефірі RBB Inforadio.

За її словами, мільйони людей по всій країні потребують даху над головою, електрики і тепла, щоб вони могли залишитися в Україні.

"Ймовірно, доведеться робити багато речей паралельно і одночасно, а також очікувати, що те чи інше може бути знову зруйноване. Але важливо, щоб діти продовжували ходити до школи, щоб працювала місцева лікарня, щоб була електрика, щоб була вода. І саме тому ми вже допомагаємо людям в Україні відновлювати це", – сказала Шульце.

Німеччина вже надала Україні 426 мільйонів євро допомоги. За словами Шульце, близько 200 мільйонів з них пішли безпосередньо місцевим жителям.

Щодо звинувачень у корупції на адресу України, вона наголосила, що гроші мають йти в проєкти на муніципальному рівні: "Тоді ви зможете точно бачити: чи були гроші інвестовані? Чи у результаті є будівля, в яку люди можуть повернутися?"

В іншому випадку гроші не будуть надходити, вважає Шульце.

Ранше iPress повідомляв, що канцлер Німеччини Олаф Шольц та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявили, що для відновлення України від наслідків розв'язаної росією повномасштабної війни потрібно створити "план Маршалла", в якому Європейський союз відіграватиме особливу роль.