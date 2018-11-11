У Варшаві 250 тисяч людей вийшли на Марш незалежності, – ФОТО

У неділю, 11 листопада, о 15:00 в центрі Варшави почався Біло-червоний марш з нагоди 100-річчя незалежності Польщі – спільний захід влади і організації "Марш незалежності".

Марш розпочався промовою президента Анджея Дуди, який зазначив, що під польським прапором є місце для всіх, повідомляє "Громадське радіо".

"Дякую, що ви прибули сюди для Польщі. Дякую, що ви принесли біло-червоні прапори, – що ми тут і стоїмо власне під ними. Під цими кольорами, за які пролили кров наші батьки, діди і прадіди, цілі покоління поляків для того, щоб ми могли вільно їх нести, щоб ми могли під ними зібратися. Під ними є місце для кожного. Це наш прапор, державний і національний", – сказав Дуда.

Після промови президента Військо польське провело ходу під гаслом "Для тебе, Польще".

Близько 18:00 спільний Біло-червоний марш закінчився, проте "Марш незалежності" за участю представників націоналістичних сил – продовжився. Його учасники рушили до стадіону. Попри те, що президент Дуда просив не приносити на марш жодних інших прапорів, окрім червоно-білих, у натовпі можна було помітити прапори італійських та словацьких націоналістичних рухів, а також прапори ОНР та організації "Загальнопольська молодь".

На вулицях міста розривалися петарди. Учасники маршу скандували: "Бог, гордість, вітчизна". Поліції на вулицях майже не було.

За останніми даними, на вулиці Варшави вийшли до 250 000 людей.



Фото: ukrinform.ua



Фото: ukrinform.ua



Фото: ukrinform.ua



Фото: ukrinform.ua



Фото: ukrinform.ua



Фото: ukrinform.ua



Фото: ukrinform.ua



Фото: ukrinform.ua



Фото: ukrinform.ua



Фото: ukrinform.ua



Фото: ukrinform.ua



Фото: ukrinform.ua



Фото: hromadske.radio



Фото: hromadske.radio



Фото: hromadske.radio

Нагадаємо, "Марш незалежності" у Варшаві минулого тижня спочатку заборонили, а потім – знову дозволили. Рішення про заборону маршу 7 листопада ухвалила очільниця Варшави Анна Гронкевич-Вальц, зокрема тому, що у всій країні від липня цього року триває страйк поліцейських.

"Важко повірити в те, що 11 листопада під час маршу нам вдаться забезпечити безпеку", – пояснила тоді очільниця міста.

Гронкевич-Вальц також додала, що прокуратура досі не приготувала обвинувальних актів щодо використання забороненої символіки на минулорічному марші націоналістів.

Попри це, 9 листопада суд у Варшаві скасував заборону на проведення маршу націоналістичних сил в день 100-річчя незалежності Польщі. У суботу, 10 листопада, ухвалили рішення провести спільний Біло-червоний марш.