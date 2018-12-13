У Варшаві під посольством РФ пройшла акція на підтримку Сенцова

Активісти також закликали поляків бути солідарними з українцями

У Варшаві (Польща) у рамках всесвітньої акції #SaveOlegSentsov у середу під посольством РФ пройшла акція протесту з вимогою звільнити усіх українських політв'язнів, які перебувають у Росії та в окупованому Криму.

"Олег Сенцов став синонімом свободи і ми прийшли, щоб його підтримати. Сьогодні ми тут, аби сказати: війна не скінчилася, вона триває, щодня гинуть люди", - підкреслила активістка варшавського Євромайдану Зоряна Вареня, повідомляє "Укрінформ".

За її словами, схожі акції на підтримку Сенцова у ці дні проходять в Україні, Німеччині, Франції, США, Канаді.

Учасники світової акції вимагають ініціювати переговорний процес між РФ й Україною у справі звільнення Сенцова і всіх заручників Кремля, заявила активістка.

Йдеться про понад 70 українських політв’язнів в Росії, більше 100 військовослужбовців і цивільних заручників у підвалах окупованого Донбасу та 24 моряків у московському слідчому ізоляторі "Лефортово".

"Учасники акції з прапорами Польщі й України тримали плакати з написами польською, українською та англійською мовами "Свободу українським в’язням Кремля", "Cтоп Путін. Стоп війна", "Стоп репресіям українських політв’язнів в Росії та Криму", "Врятувати Олега Сенцова" тощо.

Вони скандували гасла: "Cвобода", "Свободу Олегу Сенцову", - інформує "Укрінформ".

Також, у Києві біля посольства ЄС пройшла акція на підтримку політв’язнів Кремля. У рамках масштабної акції #FreeSentsov учасники вимагали від влади та ЄС звільнити політв’язнів та військовополонених Кремля.