У Варшаві побили двох українців
Про це повідомляє портал Onet.pl.
Інцидент стався у варшавському районі Воля. Двоє українців стояли на зупинці на перетині вулиць Простої і Залізної, по прибутті автобуса спробували в нього зайти.
"Коли вони заходили до автобуса, якийсь чоловік штовхнув одного з громадян України. Коли автобус рушив з місця, той самий чоловік підійшов до них і напав, завдаючи українцям удари кулаками в голову. При цьому в присутності інших пасажирів він публічно їх ображав з огляду на їхню національну приналежність", - розповіла підкомісар Марта Сульовська з районної поліції Варшави.
Нападник вживав обсценну лексику, вимагав від українців їхати з Польщі. Коли автобус зупинився, чоловік вискочив з нього і втік.
На місце події прибула швидка, яка відвезла постраждалих до лікарні.
Поліція відкрила справу і почала пошуки зловмисника. За допомогою записів камер спостереження вже надвечір того ж дня поліціянтам вдалося затримати 27-річного чоловіка.
У прокуратурі йому висунули звинувачення у побитті на національному грунті. Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у жовтні у Гданську невідомий напав з ножем на 49-річного українця, який в результаті помер від отриманих поранень. Свідки події відзначають, що напад стався несподівано.
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