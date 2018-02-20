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У Варшаві побили двох українців

Нападник вживав обсценну лексику, вимагав від українців їхати з Польщі
У Варшаві невідомий вчинив напад на двох українців із застосуванням образ через їхню національність.
У Варшаві побили двох українців Фото: cacds.org.ua

Про це повідомляє портал Onet.pl.

Інцидент стався у варшавському районі Воля. Двоє українців стояли на зупинці на перетині вулиць Простої і Залізної, по прибутті автобуса спробували в нього зайти.

"Коли вони заходили до автобуса, якийсь чоловік штовхнув одного з громадян України. Коли автобус рушив з місця, той самий чоловік підійшов до них і напав, завдаючи українцям удари кулаками в голову. При цьому в присутності інших пасажирів він публічно їх ображав з огляду на їхню національну приналежність", - розповіла підкомісар Марта Сульовська з районної поліції Варшави.

Нападник вживав обсценну лексику, вимагав від українців їхати з Польщі. Коли автобус зупинився, чоловік вискочив з нього і втік.

На місце події прибула швидка, яка відвезла постраждалих до лікарні.

Поліція відкрила справу і почала пошуки зловмисника. За допомогою записів камер спостереження вже надвечір того ж дня поліціянтам вдалося затримати 27-річного чоловіка.

У прокуратурі йому висунули звинувачення у побитті на національному грунті. Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у жовтні у Гданську невідомий напав з ножем на 49-річного українця, який в результаті помер від отриманих поранень. Свідки події відзначають, що напад стався несподівано.

 

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20 02 2018 15:43
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