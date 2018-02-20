У Варшаві побили двох українців

У Варшаві невідомий вчинив напад на двох українців із застосуванням образ через їхню національність.

Про це повідомляє портал Onet.pl.

Інцидент стався у варшавському районі Воля. Двоє українців стояли на зупинці на перетині вулиць Простої і Залізної, по прибутті автобуса спробували в нього зайти.

"Коли вони заходили до автобуса, якийсь чоловік штовхнув одного з громадян України. Коли автобус рушив з місця, той самий чоловік підійшов до них і напав, завдаючи українцям удари кулаками в голову. При цьому в присутності інших пасажирів він публічно їх ображав з огляду на їхню національну приналежність", - розповіла підкомісар Марта Сульовська з районної поліції Варшави.

Нападник вживав обсценну лексику, вимагав від українців їхати з Польщі. Коли автобус зупинився, чоловік вискочив з нього і втік.