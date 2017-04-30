Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Варшаві відбулися сутички під час маршу ультраправих, – ВІДЕО ФОТО

Противники маршу влаштували йому блокаду в районі метро Новий Світ-Університет
Співробітники польських правоохоронних органів жорсотко покалічили протестуючих проти маршу ультраправої організації Obóz Narodowo-Radykalny, що відбувся 29 квітня у Варшаві.
У Варшаві відбулися сутички під час маршу ультраправих, – ВІДЕО ФОТО Фото: Radek Pietruszka / PAP

Марш пройшов в суботу від Кільцевої залізниці до Замкової Площі у центрі Варшави. Як інформує Wprost, таке відео розмістив Центр моніторингу расистської та ксенофобської політики.

"Поліція мала наказ захистити нофашистів та за будь-яку ціну забезпечити їх прохід. Та й успішно впоралася із завданням. Мешканці Варшави які прийшли протестувати проти маршу, були побиті та незаконно утримувалися протягом двох годин. Серед незаконно захоплених людей були також діти, які випадково проходили по тротуару", – йдеться у заяві Центру.


Фото: Agata Grzybowska / Agencja Gazeta


Фото: Agata Grzybowska / Agencja Gazeta


Фото: Agata Grzybowska / Agencja Gazeta


Фото: Agata Grzybowska / Agencja Gazeta


Фото: Agata Grzybowska / Agencja Gazeta

Нагадаємо, що раніше представники польських націоналістичних організацій 26 квітня розібрали на кладовищі села Грушовичі поблизу Перемишля надгробний пам'ятник воякам УПА, який до цього вже плюндрувався вандалами.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

30 04 2017 15:22
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Бурштинова весна та втрачене покоління

Бурштинова весна та втрачене покоління

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.