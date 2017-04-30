У Варшаві відбулися сутички під час маршу ультраправих, – ВІДЕО ФОТО
Марш пройшов в суботу від Кільцевої залізниці до Замкової Площі у центрі Варшави. Як інформує Wprost, таке відео розмістив Центр моніторингу расистської та ксенофобської політики.
"Поліція мала наказ захистити нофашистів та за будь-яку ціну забезпечити їх прохід. Та й успішно впоралася із завданням. Мешканці Варшави які прийшли протестувати проти маршу, були побиті та незаконно утримувалися протягом двох годин. Серед незаконно захоплених людей були також діти, які випадково проходили по тротуару", – йдеться у заяві Центру.
Фото: Agata Grzybowska / Agencja Gazeta
Фото: Agata Grzybowska / Agencja Gazeta
Фото: Agata Grzybowska / Agencja Gazeta
Фото: Agata Grzybowska / Agencja Gazeta
Фото: Agata Grzybowska / Agencja Gazeta
Нагадаємо, що раніше представники польських націоналістичних організацій 26 квітня розібрали на кладовищі села Грушовичі поблизу Перемишля надгробний пам'ятник воякам УПА, який до цього вже плюндрувався вандалами.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків