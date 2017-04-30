У Варшаві відбулися сутички під час маршу ультраправих, – ВІДЕО ФОТО

Співробітники польських правоохоронних органів жорсотко покалічили протестуючих проти маршу ультраправої організації Obóz Narodowo-Radykalny, що відбувся 29 квітня у Варшаві.

Марш пройшов в суботу від Кільцевої залізниці до Замкової Площі у центрі Варшави. Як інформує Wprost, таке відео розмістив Центр моніторингу расистської та ксенофобської політики.

"Поліція мала наказ захистити нофашистів та за будь-яку ціну забезпечити їх прохід. Та й успішно впоралася із завданням. Мешканці Варшави які прийшли протестувати проти маршу, були побиті та незаконно утримувалися протягом двох годин. Серед незаконно захоплених людей були також діти, які випадково проходили по тротуару", – йдеться у заяві Центру.



Фото: Agata Grzybowska / Agencja Gazeta



Фото: Agata Grzybowska / Agencja Gazeta



Фото: Agata Grzybowska / Agencja Gazeta



Фото: Agata Grzybowska / Agencja Gazeta



Фото: Agata Grzybowska / Agencja Gazeta

Нагадаємо, що раніше представники польських націоналістичних організацій 26 квітня розібрали на кладовищі села Грушовичі поблизу Перемишля надгробний пам'ятник воякам УПА, який до цього вже плюндрувався вандалами.