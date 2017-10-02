У Варшаві в честь Стуса назвали центральний сквер

Рада міста Варшави у четвер, 9 лютого, проголосувала за надання імені Василя Стуса скверу в центрі польської столиці. Сквер знаходиться на перехресті Алеї Незалежності та вулиці Стефана Баторія.

В обґрунтуванні рішення, до якого додано біографію Стуса, йдеться, що він є "українським поетом і опозиційним діячем", а також "полонофілом та речником польсько-українського поєднання".

Виконати ухвалу має мер Варшави Ганна Ґронкевич-Вальц, рішення набуває чинності через 14 днів після його публікації в офіційному урядовому виданні Мазовєцького воєводства, йдеться на сайті Ради міста Варшава.

Поблизу майбутнього скверу Василя Стуса знаходиться Національна бібліотека Польщі та найбільший економічний університет країни - Головна торговельна школа (SGH).

В міській документації зазначається, що процедура надання скверу імені Василя Стуса розпочалася наприкінці 2016 року. Тоді проект спочатку негативно, а відтак позитивно оцінила Комісія міських назв Варшави.

Перейменування скверу обійдеться Варшаві у 8650 злотих (2 тисячі євро), з чого більшість коштів - це ціна виготовлення та установки таблиць з назвою скверу.

Довідка: Василь Стус - український поет, перекладач, прозаїк, літературознавець, правозахисник. Він - активний представник українського культурного руху шістдесятників. Стуса переслідували та неодноразово ув'язнювали представники радянської влади.

Нагадаємо, 4 вересня 2016 року, у Львові відкрили пам'ятник поету Василю Стусу.