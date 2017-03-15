У Варшаві відкрили парк імені Стуса, - ФОТО

У польському місті Варшава 15 березня пройшло урочисте відкриття скверу імені поета Василя Стуса.

"Відкриття скверу імені Василя Стуса у Варшаві стало для поляків і українців символом нашого братства і опору тоталітаризму, символом нашої гідності та свободи", - цитує виступ у Варшаві глави МЗС України Павла Клімкіна прес-служба відомства.



Фото: прес-служба МЗС

Очільник зовнішньополітичного відомства відзначив символізм того, що Польща першою увічнила пам'ять українського поета шляхом присвоєння його імені одному з центральних скверів столиці.



Фото: прес-служба МЗС

Також подію відвідали представники діаспори та студенти.

Довідка: Василь Стус - український поет, перекладач, прозаїк, літературознавець, правозахисник. Він - активний представник українського культурного руху шістдесятників. Стуса переслідували та неодноразово ув'язнювали представники радянської влади.

Нагадаємо, Рада міста Варшави 9 лютого проголосувала за надання імені Василя Стуса скверу в центрі польської столиці. Сквер знаходиться на перехресті Алеї Незалежності та вулиці Стефана Баторія.