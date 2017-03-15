У Варшаві відкрили парк імені Стуса, - ФОТО
"Відкриття скверу імені Василя Стуса у Варшаві стало для поляків і українців символом нашого братства і опору тоталітаризму, символом нашої гідності та свободи", - цитує виступ у Варшаві глави МЗС України Павла Клімкіна прес-служба відомства.
Фото: прес-служба МЗС
Очільник зовнішньополітичного відомства відзначив символізм того, що Польща першою увічнила пам'ять українського поета шляхом присвоєння його імені одному з центральних скверів столиці.
Фото: прес-служба МЗС
Також подію відвідали представники діаспори та студенти.
Довідка: Василь Стус - український поет, перекладач, прозаїк, літературознавець, правозахисник. Він - активний представник українського культурного руху шістдесятників. Стуса переслідували та неодноразово ув'язнювали представники радянської влади.
Нагадаємо, Рада міста Варшави 9 лютого проголосувала за надання імені Василя Стуса скверу в центрі польської столиці. Сквер знаходиться на перехресті Алеї Незалежності та вулиці Стефана Баторія.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків