ПОЛІТИКА НОВИНИУ Білому домі не підтвердили можливу зустріч президентів Росії і США Володимира Путіна та Дональда Трампа на саміті G-20 в НімеччиніПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Вашингтоні не підтвердили зустріч Трампа з Путіним
Зустріч двох лідерів планувалася в липні
Фото: SARAH ROGERS / THE DAILY BEAST
"Мені нема про що оголосити в цей раз", - відповіла на запитання про підготовку до майбутньої 7 липня зустрічі Путіна і Трампа заступник прес-секретаря Білого дому Ліндсі Уолтерс, пише "Інтерфакс".
Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що ніякої підготовки зустрічі Володимира Путіна і лідера США Дональда Трампа поки не ведеться.
Нагадаємо, президент Петро Порошенко 19 червня відбув з робочим візитом до Сполучених Штатів Америки.
20 червня Петро Порошенко після переговорів з президентом США Дональдом Трампом заявив, що Київ отримав тверду підтримку зі сторони Вашингтона.
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