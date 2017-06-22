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У Вашингтоні не підтвердили зустріч Трампа з Путіним

Зустріч двох лідерів планувалася в липні
У Білому домі не підтвердили можливу зустріч президентів Росії і США Володимира Путіна та Дональда Трампа на саміті G-20 в Німеччині
У Вашингтоні не підтвердили зустріч Трампа з Путіним Фото: SARAH ROGERS / THE DAILY BEAST

"Мені нема про що оголосити в цей раз", - відповіла на запитання про підготовку до майбутньої 7 липня зустрічі Путіна і Трампа заступник прес-секретаря Білого дому Ліндсі Уолтерс, пише "Інтерфакс".

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що ніякої підготовки зустрічі Володимира Путіна і лідера США Дональда Трампа поки не ведеться.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко 19 червня відбув з робочим візитом до Сполучених Штатів Америки.

20 червня Петро Порошенко після переговорів з президентом США Дональдом Трампом заявив, що Київ отримав тверду підтримку зі сторони Вашингтона.

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