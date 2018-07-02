У Вашингтоні площа перед посольством Росії отримала ім'я Бориса Нємцова

Міська рада Вашингтона затвердила постійно діючий законопроект про присвоєння площі перед посольством Росії імені політика Бориса Нємцова.

Про це повідомив колишній співголова партії ПАРНАС, глава Фонду Бориса Нємцова, Володимир Кара-Мурза-молодший.

Тимчасовий закон про присвоєння площі імені Нємцова на Вісконсін-авеню вже діє, нагадав він.

Офіційна церемонія відкриття площі пройде вже 27 лютого, в третю річницю вбивства російського політика.

В адміністрації російського президента Володимира Путіна відмовилися коментувати рішення міської ради Вашингтона перейменувати площу перед посольством РФ в Нємцов-плаза.

Раніше повідомлялося, що опозиційні сили проведуть в Москві марш пам'яті Бориса Нємцова.

Борис Нємцов був застрелений в Москві 27 лютого 2015 року.

Обвинуваченими у справі про вбивство політика проходять п'ятеро осіб, зокрема колишній військовослужбовець чеченського батальйону "Північ" Заур Дадаєв. Всі вони категорично заперечують свою провину, хоча на відеозаписах перших допитів Дадаєва і Губашева підсудні визнають провину і стверджують, що мотивом вбивства стали політичні погляди російського опозиціонера, а також заяви, що нібито ображають почуття віруючих мусульман.

З початку жовтня 2016 року справу розглядав Московський окружний військовий суд.