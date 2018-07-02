Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

У Вашингтоні площа перед посольством Росії отримала ім'я Бориса Нємцова

США нагадує РФ про вбитого Нємцова
Міська рада Вашингтона затвердила постійно діючий законопроект про присвоєння площі перед посольством Росії імені політика Бориса Нємцова.
У Вашингтоні площа перед посольством Росії отримала ім Борис Нємцов. Фото: ru.focus.lv

Про це повідомив колишній співголова партії ПАРНАС, глава Фонду Бориса Нємцова, Володимир Кара-Мурза-молодший.

Тимчасовий закон про присвоєння площі імені Нємцова на Вісконсін-авеню вже діє, нагадав він.

Офіційна церемонія відкриття площі пройде вже 27 лютого, в третю річницю вбивства російського політика.

В адміністрації російського президента Володимира Путіна відмовилися коментувати рішення міської ради Вашингтона перейменувати площу перед посольством РФ в Нємцов-плаза.

Раніше повідомлялося, що опозиційні сили проведуть в Москві марш пам'яті Бориса Нємцова.

Борис Нємцов був застрелений в Москві 27 лютого 2015 року.

Обвинуваченими у справі про вбивство політика проходять п'ятеро осіб, зокрема колишній військовослужбовець чеченського батальйону "Північ" Заур Дадаєв. Всі вони категорично заперечують свою провину, хоча на відеозаписах перших допитів Дадаєва і Губашева підсудні визнають провину і стверджують, що мотивом вбивства стали політичні погляди російського опозиціонера, а також заяви, що нібито ображають почуття віруючих мусульман.

З початку жовтня 2016 року справу розглядав Московський окружний військовий суд.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 02 2018 06:32
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Економіка пост-Майдану: основні перемоги і провали

Економіка пост-Майдану: основні перемоги і провали

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.