У Вашингтоні площа перед посольством Росії отримала ім'я Бориса Нємцова
Про це повідомив колишній співголова партії ПАРНАС, глава Фонду Бориса Нємцова, Володимир Кара-Мурза-молодший.
Тимчасовий закон про присвоєння площі імені Нємцова на Вісконсін-авеню вже діє, нагадав він.
Офіційна церемонія відкриття площі пройде вже 27 лютого, в третю річницю вбивства російського політика.
В адміністрації російського президента Володимира Путіна відмовилися коментувати рішення міської ради Вашингтона перейменувати площу перед посольством РФ в Нємцов-плаза.
Раніше повідомлялося, що опозиційні сили проведуть в Москві марш пам'яті Бориса Нємцова.
Борис Нємцов був застрелений в Москві 27 лютого 2015 року.
Обвинуваченими у справі про вбивство політика проходять п'ятеро осіб, зокрема колишній військовослужбовець чеченського батальйону "Північ" Заур Дадаєв. Всі вони категорично заперечують свою провину, хоча на відеозаписах перших допитів Дадаєва і Губашева підсудні визнають провину і стверджують, що мотивом вбивства стали політичні погляди російського опозиціонера, а також заяви, що нібито ображають почуття віруючих мусульман.
З початку жовтня 2016 року справу розглядав Московський окружний військовий суд.
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