У Вашингтоні противник Трампа жбурнув в нього прапорці Росії
Про це повідомляє телеканал NBC.
Цей випадок стався у вівторок, 24 жовтня, коли Трамп прямував на ланч разом з головою республіканської більшості у Сенаті Мітчем Макконелом.
Коли Трамп проходив повз журналістів чоловік на ім'я Райян Клейтон вигукнув "Трамп - це зрада" й жбурнув у нього кілька маленьких російських триколорів.
"Цей президент змовився з агентами російського уряду. Ми повинні говорити про зраду в Конгресі, а не про скорочення податків!", - закричав він.
Противник Трампа заявив, що він представляє громадську організацію "Американці вживають заходів" (Americans Take Action). До Капітолію він потрапив як представник ЗМІ.
Як зазначає видання, 24 липня ця ж людина намагалася передати російський прапор президентському зятеві Джареду Кушнеру. При цьому Клейтон просив Кушнера аби той лишив на прапорі свій автограф.
Нагадаємо, видавець журналу Hustler Ларрі Флінт виступив з пропозицією $10 млн премії за матеріали, які допоможуть почати процедуру імпічменту президента США Дональду Трампу.
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