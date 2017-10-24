У Вашингтоні противник Трампа жбурнув в нього прапорці Росії

Чоловік на ім'я Райян Клейтон вигукнув "Трамп - це зрада"

В будівлі Капітолію один з відвідувачів звинуватив чинного американаського президента Дональда Трампа у державній зраді й кинув в його бік кілька російських прапорців

Про це повідомляє телеканал NBC.

Цей випадок стався у вівторок, 24 жовтня, коли Трамп прямував на ланч разом з головою республіканської більшості у Сенаті Мітчем Макконелом.

Коли Трамп проходив повз журналістів чоловік на ім'я Райян Клейтон вигукнув "Трамп - це зрада" й жбурнув у нього кілька маленьких російських триколорів.

"Цей президент змовився з агентами російського уряду. Ми повинні говорити про зраду в Конгресі, а не про скорочення податків!", - закричав він.

Противник Трампа заявив, що він представляє громадську організацію "Американці вживають заходів" (Americans Take Action). До Капітолію він потрапив як представник ЗМІ.

Як зазначає видання, 24 липня ця ж людина намагалася передати російський прапор президентському зятеві Джареду Кушнеру. При цьому Клейтон просив Кушнера аби той лишив на прапорі свій автограф.

Нагадаємо, видавець журналу Hustler Ларрі Флінт виступив з пропозицією $10 млн премії за матеріали, які допоможуть почати процедуру імпічменту президента США Дональду Трампу.