У Василькові на хабарі в $10 тис затримали головного архітектора

Начальник відділу державної архітектурно- будівельної інспекції погорів на хабарі в 300 тис грн

У Василькові Київської області затримали головного архітектора міста та начальника відділу державної архітектурно-будівельної інспекції під час отримання хабарів.

"Прокуратурою АРК разом з СБУ затримані при отриманні 300 тисяч гривень начальник відділу державної архітектурно- будівельної інспекції та 10 тисяч доларів головний архітектор міста", - написав генпрокурор Юрій Луценко у Facebook.

Генпрокурор відзначив, що за цей рік судами вже засуджено 201 виявлений ГПУ, МВС та СБУ корупціонер.

Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура у вівторок повідомили судді Луцького міськрайонного суду Волинської області про підозру в отриманні 500 доларів хабара через посередника-адвоката.