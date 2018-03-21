CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Василькові Київської області затримали головного архітектора міста та начальника відділу державної архітектурно-будівельної інспекції під час отримання хабарів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Василькові на хабарі в $10 тис затримали головного архітектора
Начальник відділу державної архітектурно- будівельної інспекції погорів на хабарі в 300 тис грн
Фото: depositphotos
"Прокуратурою АРК разом з СБУ затримані при отриманні 300 тисяч гривень начальник відділу державної архітектурно- будівельної інспекції та 10 тисяч доларів головний архітектор міста", - написав генпрокурор Юрій Луценко у Facebook.
Генпрокурор відзначив, що за цей рік судами вже засуджено 201 виявлений ГПУ, МВС та СБУ корупціонер.
Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура у вівторок повідомили судді Луцького міськрайонного суду Волинської області про підозру в отриманні 500 доларів хабара через посередника-адвоката.
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21 03 2018 20:18 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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