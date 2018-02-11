У Ватикані можуть обмежити кількість відвідувачів музеїв
Музеї є великою структурою, до якої входять 54 галереї, та приваблюють понад 6 мільйонів відвідувачів на рік. Але на відміну від інших основних визначних пам'яток Рима, таких як Колізей, у них немає обмежень кількості відвідувачів у денний час, повідомляє The Guardian.
Розмовляючи з виданням на умовах анонімності, гіди, які працюють у Ватикані, розповіли, що щодня у натовпі довгого коридору до Сікстинської капели непритомніють щонайменше 10 відвідувачів. Крім того, є випадки травм та панічних атак. У лютому охоронець врятував туриста, в якого трапився серцевий напад.
Найбільш небезпечні умови складаються у пік літнього сезону, коли кількість відвідувачів може зрости до понад 30 тисяч в день, а температура сягає 40 градусів. Тільки в Сікстинській капелі є кондиціонер.
Барбара Джатта, яку Папа Римський Франциск призначила директором музеїв Ватикану наприкінці 2016 року, розповіла, що зараз вона та губернатор Ватикану працюють над визначенням оптимальної кількості відвідувачів з 2019 року.
Джатта додала, що для поліпшення системи продажу квитків та заходів безпеки була найнята іспанська фірма. Крім того, у листопаді почнуться роботи із розширення системи кондиціонування повітря у станцях Рафаеля і апартаментах Борджіа.
Музеї приносять близько 100 млн євро на рік, з яких половина йде у казну Ватикану.
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