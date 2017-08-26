У Ватикані нагадали, що саме Росія відповідальна за мир в Україні
Він наголосив, що Росія "несе велику відповідальність за розбудову миру", а українське питання викликає "значну стурбованість" у Ватикану.
"Перш за все Святий Престол наполягає на вирішенні гуманітарних аспектів, починаючи з важливої ініціативи Папи для України … Однією з тем є звільнення ув'язнених", - заявив Паролін в ефірі радіо Ватикану, інформує DW.
Також він підкреслив, що влада РФ має поставити інтереси миру над усіма іншими, і саме про це Паролін говорив на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним, яка "пройшла конструктивно".
Нагадаємо, у лютому для потреб жителів Авдіївки з фонду акції "Папа для України" виділили 200 тис. євро.
25 грудня, від імені Папи Римського Франциска Україні виділили перший транш гуманітарної допомоги в розмірі 6 млн євро.
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