У Ватикані нагадали, що саме Росія відповідальна за мир в Україні

Держсекретар Ватикану кардинал П'єтро Паролін заявив, що саме на Москві лежить відповідальність за мир у низці регіонів світу, зокрема в Україні.

Він наголосив, що Росія "несе велику відповідальність за розбудову миру", а українське питання викликає "значну стурбованість" у Ватикану.

"Перш за все Святий Престол наполягає на вирішенні гуманітарних аспектів, починаючи з важливої ініціативи Папи для України … Однією з тем є звільнення ув'язнених", - заявив Паролін в ефірі радіо Ватикану, інформує DW.

Також він підкреслив, що влада РФ має поставити інтереси миру над усіма іншими, і саме про це Паролін говорив на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним, яка "пройшла конструктивно".

Нагадаємо, у лютому для потреб жителів Авдіївки з фонду акції "Папа для України" виділили 200 тис. євро.

25 грудня, від імені Папи Римського Франциска Україні виділили перший транш гуманітарної допомоги в розмірі 6 млн євро.