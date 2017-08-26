Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Ватикані нагадали, що саме Росія відповідальна за мир в Україні

Українське питання викликає "значну стурбованість" у Ватикану
Держсекретар Ватикану кардинал П'єтро Паролін заявив, що саме на Москві лежить відповідальність за мир у низці регіонів світу, зокрема в Україні.
У Ватикані нагадали, що саме Росія відповідальна за мир в Україні Print Screen

Він наголосив, що Росія "несе велику відповідальність за розбудову миру", а  українське питання викликає "значну стурбованість" у Ватикану.

"Перш за все Святий Престол наполягає на вирішенні гуманітарних аспектів, починаючи з важливої ініціативи Папи для України … Однією з тем є звільнення ув'язнених", - заявив Паролін в ефірі радіо Ватикану, інформує DW.

Також він підкреслив, що влада РФ має поставити інтереси миру над усіма іншими, і саме про це Паролін говорив на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним, яка "пройшла конструктивно".

Нагадаємо, у лютому для потреб жителів Авдіївки з фонду акції "Папа для України" виділили 200 тис. євро.

25 грудня, від імені Папи Римського Франциска Україні виділили перший транш гуманітарної допомоги в розмірі 6 млн євро.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 08 2017 14:53
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Безвізоманія: купив квитки у Європу, а паспорту не дочекався

Безвізоманія: купив квитки у Європу, а паспорту не дочекався

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.