У вбивстві адвоката на Рівненщині поліція підозрює 29-річного сина В’ячеслава Чайки

Правоохоронці розшукують сина пораненого вчора в місті Дубні на Рівненщині В’ячеслава Чайки. Чоловіка підозрюють у вбивстві адвоката Віти Шаблій та стрілянині в свого батька.

Про це повідомляє "Рівне вечірнє" з посиланням на заступника начальника Головного управління Національної поліції Сергія Волкова.

Саме син, скоріше за все, і стріляв у свого батька та в 43-річну адвокатку Віту Шаблій, яка загинула.

"29-річний Ігор Чайка, який нібито стріляв учора, є сином пораненого від першого шлюбу. Окрім того, він є прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, прокуратури Тернопільської області. Чоловік одружений, має сина та мешкає у Тернополі", – розповів Сергій Волков.

За словами Волкова, слідчі дії тривають. Відомо, що вбивця здійснив чимало пострілів. У жінку-адвоката стріляв зблизька. Поранення було в шию та груди.

У В’ячеслава Чайки, який наразі в тяжкому стані в лікарні, бокові поранення грудної клітини та живота. За словами Волкова, куля зачепила діафрагму.

У будинку на вулиці Жуковського в Дубні, де сталося вбивство, за даними поліції, свого часу жив колишній правоохоронець В’ячеслав Чайка зі своєю першою дружиною. Наразі в будинку ніхто не мешкав, господар лише навідувався до нього, аби підтримувати господарство.

У Шаблій та В’ячеслава Чайки є спільний 18-річний син.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом умисного вбивства. Основна версія – неприязні стосунки в родині.

Нагадаємо, 1 квітня ввечері в місті Дубно Рівненської області застрелили адвоката Віту Шаблій, яка на минулих виборах балотувалася на посаду міського голови від партія "Свобода". Під час стрілянини також поранили її 55-річного чоловіка "свободівця" В'ячеслава Чайку, який кілька днів у 2014 році очолював УМВС в Рівненській області та подавав свою кандидатуру на посаду глави Нацполіції.