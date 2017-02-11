У вбивстві українця в Гданську підозрюють чотирьох його співвітчизників

Консульство України у Гданську підтримує постійний контакт з компетентними органами цього міста і тримає це питання на особливому контролі

Прокуратура польського Гданська підозрює чотирьох громадян України у вбивстві свого співвітчизника у Польщі.

"За інформацією поліції міста Гданськ, 1 листопада 2017 року в Гданську вбито громадянина України, який проживав у цьому ж місті", - розповів офіційний представник Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич у коментарі УНІАН.

"Рішенням прокурора прокуратури міста Гданськ затримано до вияснення обставин і причин цього трагічного випадку чотирьох громадян України, які підозрюються у вбивстві співвітчизника. Провадження у справі здійснює комендатура поліції міста Гданськ", - сказав Кирилич.

За словами дипломата, консульство України у Гданську підтримує постійний контакт з компетентними органами цього міста і тримає це питання на особливому контролі.

Нагадаємо, вчора у Гданську невідомий напав з ножем на 49-річного українця, який в результаті помер від отриманих поранень. Свідки події відзначають, що напад стався несподівано.