У Великій Британії після теракту в Манчестері поліція патрулюватиме в поїздах

У Великій Британії після теракту в Манчестері озброєні поліцейські будуть патрулювати в поїздах країни

Про це повідомляє Reuters.

Згідно з інформацією, таке рішення було прийнято після теракту в Манчестері, у результаті якого загинули 22 особи.

Нагадаємо, що 22 людини померли і щонайменше 59 осіб отримали поранення від вибуху, який стався наприкінці концерту співачки Аріани Гранде в англійському Манчестері в понеділок.

Вибух на стадіоні стався після того, як концерт закінчився і був спрямований на людей, які виходили.

Терористичне угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ) взяло на себе відповідальність за вибух на стадіоні Manchester Arena у Великій Британії.

Бомба Абеді була "великою і складною", зазначив співрозмовник телеканалу, а для її виготовлення було використано матеріали, які важко отримати у Великій Британії, тож з великою імовірністю Абеді допомогли її виготовити.