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У Великій Британії почнуть перевіряти дописи у Facebook на достовірність

Директор Full Fact Уіл Мой зазначив, що процедура фактчекінгу може тривати довго
У Великій Британії організація Full Fact почне співпрацювати з соціальною мережею Facebook у питанні фактчекінгу дописів.
У Великій Британії почнуть перевіряти дописи у Facebook на достовірність Фото: gettyimages.com

Фальшиві дописи, посилання чи відео позначатимуть спеціальним маркуванням. Це застерігатиме користувачів, але дозволить їм поширювати чи переглядати неправдивий контент. Також позначені дописи алгоритм Facebook показуватиме меншій аудиторії, повідомляє The Guardian.

Директор Full Fact Уіл Мой зазначив, що процедура фактчекінгу може тривати довго.

"Немає магічної пігулки, щоб миттєво вилікувати цю проблему, але це крок у правильному напрямку. Він дозволить користувачам Facebook отримати інформацію, необхідну для перевірки помилкових та оманливих історій, водночас не заважаючи їм обмінюватись тим, чим вони хочуть", - сказав Уіл Мой.

Нагадаємо, що компанія Facebook відкриє у латвійській столиці відділення, яке займатиметься модерацією публікацій користувачів соціальної мережі, мовами країн Балтії, а також російською мовою.

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14 01 2019 16:22
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