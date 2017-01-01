Великобританія попередила про атаки "ІД" із застосуванням хімічної зброї
За його словами, хімічна загроза була потенційним втіленням "гіршого страху кожного", повідомляє Mirror Online.
"Експерти попереджають, що їх ["ІД"] мета – напади з великою кількістю жертв, і у них немає ніяких моральних перешкод перед використанням будь-яких засобів", - заявив міністр.
Уоллес додав, що бойовики "ІД" також "хочуть нашкодити щонайбільшій кількості людей і тероризувати стільки людей, скільки можливо".
Британський міністр також попередив про внутрішні загрози, такі як терористичні угруповання, Росія і кіберзлочинці, які намагалися впровадити "зрадників" в уряд, на військові та провідні підприємства.
Нагадаємо, командувач військами міжнародної коаліції на чолі з США генерал-майор Стівен Таунсенд заявив, що для звільнення від бойовиків ІДІЛ іракського Мосула і сирійської Ракки, а також для ліквідації залишків терористів, знадобиться приблизно два роки.
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