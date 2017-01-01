Великобританія попередила про атаки "ІД" із застосуванням хімічної зброї

"ІД" хочуть нашкодити щонайбільшій кількості людей і тероризувати стільки людей, скільки можливо"

Міністр безпеки Великої Британії Бен Уоллес попередив, що бойовики терористичної організації "Ісламська держава" планують напади на території країни із застосуванням хімічної зброї.

За його словами, хімічна загроза була потенційним втіленням "гіршого страху кожного", повідомляє Mirror Online.

"Експерти попереджають, що їх ["ІД"] мета – напади з великою кількістю жертв, і у них немає ніяких моральних перешкод перед використанням будь-яких засобів", - заявив міністр.

Уоллес додав, що бойовики "ІД" також "хочуть нашкодити щонайбільшій кількості людей і тероризувати стільки людей, скільки можливо".

Британський міністр також попередив про внутрішні загрози, такі як терористичні угруповання, Росія і кіберзлочинці, які намагалися впровадити "зрадників" в уряд, на військові та провідні підприємства.

Нагадаємо, командувач військами міжнародної коаліції на чолі з США генерал-майор Стівен Таунсенд заявив, що для звільнення від бойовиків ІДІЛ іракського Мосула і сирійської Ракки, а також для ліквідації залишків терористів, знадобиться приблизно два роки.