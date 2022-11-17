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У Великій Британії принцеса Кейт Міддлтон зустрілася з українськими біженцями

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон відвідала сьогодні український громадський центр у Рідінзі, де зустрілася з українськими сім'ями біженців, висловила їм свою підтримку та дізнатися більше про те, як центр допомагає місцевій спільноті українців
У Великій Британії принцеса Кейт Міддлтон зустрілася з українськими біженцями Кейт Міддлтон

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон  відвідала сьогодні  український громадський центр у Рідінзі, де  зустрілася з українськими сім'ями біженців, висловила їм свою підтримку та дізнатися більше про те, як центр допомагає місцевій спільноті українців, повідомляє офіційний сайт королівської сім'ї.

Після прибуття принцесі Уельській піднесли традиційний український хліб із сіллю.

Під час візиту їй розповіли про те, яких заходів вживає центр для підтримки українців у Великій Британії. Кейт поговорила з волонтерами та з кількома сім'ями, щоб почути їхні особисті історії та дізнатися, яку підтримку вони отримали.

 

Минулого тижня Королівський фонд принца та принцеси Уельських  скликав круглий стіл, щоб запропонувати підтримку стратегії першої леді України Олени Зеленської для захисту психічного здоров'я біженців через вплив війни на психічне здоров'я українців.

Зустріч, у якій взяли участь експерти й особи, які працюють у сфері психічного здоров'я у Великій Британії, а також представники офісу першої леді та Королівського фонду, торкнулася низки важливих тем. Серед іншого, обговорювалася підтримка психічного здоров'я, доступна для українців, які проживають у Великій Британії.

 


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17 11 2022 17:10
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