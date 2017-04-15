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У Великій Британії стадо корів паралізувало залізничний рух

Корів зі станції вдалося вивести та загнати пастися на поле
Корови зайшли на станцію та спричинили затримку руху на залізничному сполученні графства Кент.
У Великій Британії стадо корів паралізувало залізничний рух Фото: twitter.com/Fran_Ryan18

Про це повідомляє BBC.

Близько 60 тварин були помічені на залізничному полотні і в тунелі між станцяями Гівер та Ашерст у графстві.

Компанія Network Rail повідомила, що зупинила все сполучення в районі інциденту, щоб загнати тварин на платформу станції Гівер.

Тепер корів зі станції вивели та загнали пастися в поле.

Потяги між місцевими станцями Окстед та Акфілд були скасовані або курсували із великим затримками.

Свідок події Франческа Раян запостила в Twitter фото стада з підписом: "Holy cow!" ( "Ой, леле!", але дослівно "Свята корово!")

"Я була шокована, бо таке зазвичай нечасто побачиш, коли чекаєш на свій потяг", – повідомила Франческа.

Нагадаємо, в Індії у західному штаті Гуджарат ухвалили закон, згідно з яким вбивство корів каратиметься довічним ув'язненням.

На Тайвані ухвалили закони щодо захисту тварин, запровадивши значні штрафи за споживання м'яса собак і котів, а також тюремне ув'язнення для тих, хто вбиває або катує тварин.

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15 04 2017 23:30
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