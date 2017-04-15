У Великій Британії стадо корів паралізувало залізничний рух

Корів зі станції вдалося вивести та загнати пастися на поле

Корови зайшли на станцію та спричинили затримку руху на залізничному сполученні графства Кент.

Про це повідомляє BBC.

Близько 60 тварин були помічені на залізничному полотні і в тунелі між станцяями Гівер та Ашерст у графстві.

Компанія Network Rail повідомила, що зупинила все сполучення в районі інциденту, щоб загнати тварин на платформу станції Гівер.

Тепер корів зі станції вивели та загнали пастися в поле.

Потяги між місцевими станцями Окстед та Акфілд були скасовані або курсували із великим затримками.

Свідок події Франческа Раян запостила в Twitter фото стада з підписом: "Holy cow!" ( "Ой, леле!", але дослівно "Свята корово!")

"Я була шокована, бо таке зазвичай нечасто побачиш, коли чекаєш на свій потяг", – повідомила Франческа.

Нагадаємо, в Індії у західному штаті Гуджарат ухвалили закон, згідно з яким вбивство корів каратиметься довічним ув'язненням.

На Тайвані ухвалили закони щодо захисту тварин, запровадивши значні штрафи за споживання м'яса собак і котів, а також тюремне ув'язнення для тих, хто вбиває або катує тварин.