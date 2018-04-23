У Великій Британії вирішили посилити тиск на соцмережі через поганий вплив на дітей
Про це повідомляє Reuters.
На думку Ханта, соцмережі ігнорують той факт, що їхні послуги можуть нашкодити добробуту дітей.
"Мене хвилює, що ваші компанії, як кажуть, потурають ситуації, коли сотні користувачів порушують ваші ж правила щодо мінімального віку для реєстрації", - підкреслив він.
Хант також звинуватив соцмережі в тому, що вони закривають очі на те, як "ціле покоління дітей передчасно піддається шкідливим ефектам соціальних мереж".
Які конкретно заходи можуть бути вжиті щодо соцмереж, міністр поки що не уточнив, проте дав термін до кінця квітня для того, щоб запропонувати способи скорочення часу, який діти проводять у соціальних мережах.
Нагадаємо, поліція в Уельсі змогла заарештувати і засудити торговця наркотиками, ідентифікувавши його за відбитком пальця на фотографії, опублікованій в WhatsApp.
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