У Великій Британії знайшли сценарій Кубрика, що вважався загубленим
Сценарій названо "Пекуча таємниця" і написаний по книзі Стефана Цвейга, яка вийшла у 1913 році, повідомляє The Guardian.
Сценарій був написаний у 1956 році у співпраці з Калдером Виллінгемом. Він розповідає історію, яка розгортається на спа-курорті: чоловік заводить дружбу з 10-річним хлопчиком для того, щоб з його допомогою спокусити його заміжню мати.
На сценарії стоїть емблема сценарного відділу компанії MGM.
На думку Абрамса, студія відмовилася від постановки фільму, який можна назвати "Лолітою навпаки", через те, що для тих часів теми, порушені в ньому, були занадто ризикованими.
Сценарій складається зі 100 сторінок і може бути екранізований, підкреслює Абрамса.
Нагадаємо, у Нідерландах виявили нову картину Рембрандта вперше за останні 50 років.
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