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У Великій Британії з’явилась перша у світі профспілка працівників ігрової індустрії

16 грудня пройде перше засідання профспілки, на якому оберуть керівників організації
Британський підрозділ організації Game Workers Unite став профспілкою та увійшов до складу Незалежного союзу робітників Великої Британії.
У Великій Британії з’явилась перша у світі профспілка працівників ігрової індустрії Шоу Королівських повітряних сил Фото: EPA

Нова структура - перша у світі організація, що офіційно представляє інтереси працівників ігрової індустрії, повідомляє "Громадське".

Профспілка займатиметься питаннями недостатнього дозвілля робітників, неоплачуваними понаднормовими, угодами з нульовими часовими рамками та іншими проблемами індустрії.

У GWU можуть вступити всі колишні, нинішні й майбутні представники індустрії за винятком тих, хто може наймати й звільняти співробітників.

Згідно з даними Британської асоціації інтерактивних розваг, ігрова індустрія Сполученого Королівства - найбільша в Європі: вона нараховує близько 47 тисяч робітників.

Нагадаємо, уряд Великої Британії у 2018-2019 роках надає Україні понад 35 млн фунтів стерлінгів для проведення реформ, боротьби з корупцією та підтримку інших сфер.

 

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14 12 2018 20:36
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