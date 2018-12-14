У Великій Британії з’явилась перша у світі профспілка працівників ігрової індустрії

Британський підрозділ організації Game Workers Unite став профспілкою та увійшов до складу Незалежного союзу робітників Великої Британії.

Нова структура - перша у світі організація, що офіційно представляє інтереси працівників ігрової індустрії, повідомляє "Громадське".

Профспілка займатиметься питаннями недостатнього дозвілля робітників, неоплачуваними понаднормовими, угодами з нульовими часовими рамками та іншими проблемами індустрії.

У GWU можуть вступити всі колишні, нинішні й майбутні представники індустрії за винятком тих, хто може наймати й звільняти співробітників.

Згідно з даними Британської асоціації інтерактивних розваг, ігрова індустрія Сполученого Королівства - найбільша в Європі: вона нараховує близько 47 тисяч робітників.

Нагадаємо, уряд Великої Британії у 2018-2019 роках надає Україні понад 35 млн фунтів стерлінгів для проведення реформ, боротьби з корупцією та підтримку інших сфер.