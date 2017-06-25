CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ47-річна мешканка Великобританії Анджела Нью виграла 1,3 мільйона фунтів стерлінгів у своїй улюбленій онлайн-грі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Великобританії домогосподарка виграла 1,3 млн фунтів, поставивши 25 пенсів
Жінка планує достроково погасити іпотеку і трохи відпочити
Фото: theprisma.co.uk
Анджела поставила всього 25 пенсів. Тепер вона планує достроково погасити іпотеку і трохи відпочити, інформує Фокус з посилання на британські ЗМІ.
Анджела Сью зайшла в свою улюблену онлайн-гру рано вранці, коли її діти і чоловік ще міцно спали. Побачивши суму виграшу, жінка відчула шок - їй і в голову не могло прийти, що її маленька ставка так зіграє.
"Я побачила кількість грошей і відчула, що я уві сні. Мені просто стало погано, і я не знала, що робити", - заявила щаслива Анджела.
Нагадаємо, що трирічний житель міста Крайстчерч в Новій Зеландії став наймолодшим переможцем національної лотереї після того, як виграв мільйон новозеландських доларів.
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25 06 2017 12:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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