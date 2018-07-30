У Великобританії дозволили відключати людей від апаратів життєзабезпечення без рішення суду

Верховний суд королівства вирішив, що ці зміни не порушують Європейську конвенцію з прав людини

Верховний суд Великої Британії дозволив без рішення суду відключати від систем життєзабезпечення людей, які перебувають у вегетативному стані.

Відповідно до нових правил, відключити людину від апарату життєзабезпечення можна за згодою лікарів та родичів, повідомляє BBC.

Раніше, суди давали згоду на відключення людей від систем життєзабезпечення, проте розгляд справи тривав місяці або роки, а судові витрати складали близько 50 тисяч фунтів стерлінгів.

За даними видання, зараз у Великій Британії близько 24 тисяч людей перебувають у вегетативному або в мінімально свідомому стані.

У вегетативному стані в людини відсутнє усвідомлення та реактивність (властивість організму відповідати на вплив навколишнього середовища) через важкі ушкодження або дисфункцію півкуль головного мозку.

У людини можуть зберегтися складні рефлекси, зокрема рух очей, мимовільні рухи у відповідь на больові подразники тощо, але усвідомлення себе та оточуючого втрачене.

Нагадаємо, що нідерландський дизайнер Олександр Баннінк і австралійський активіст Філіп Ніцшке представили на виставці в Амстердамі прототип "капсули для самогубств" Sarco (скорочено від "Саркофаг"). Вони розробили "суїцидальну машину" таким чином, щоб людина пішла з життя без болю.