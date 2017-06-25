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У Великобританії під час святкування мусульманського свята у натовп людей в'їхав автомобіль

В результаті інциденту було травмовано шістьох осіб
В англійському Ньюкаслі автомобіль в'їхав у натовп людей, які святкували мусульманське свято Ураза-байрам.
У Великобританії під час святкування мусульманського свята у натовп людей в Фото: bbc.com

Згідно з повідомленням, наїзд стався о 9:14 за місцевим часом біля спортивного центру Westgate, повідомляє BBC.

В результаті інциденту було травмовано шістьох осіб, у тому числі двох дітей. Підкреслюється, що один з дітей - восьмирічний хлопчик - перебуває у важкому стані.

У поліції зазначають, що інцидент не пов'язаний з тероризмом. За цим фактом затримано 42-річну жінку.

Нагадаємо, в ніч на 19 червня у Лондоні фургон в'їхав у натовп людей, що виходили з мечеті. У результаті атаки, одна людина загинула, 8 доставлені у лікарні та ще двоє були травмовані. Правоохоронці затримали 48-річного водія фургона.

Варто відзначити, що в ніч на 23 травня стався вибух на території "Манчестер Арени" в однойменному британському місті після концерту американської співачки Аріани Гранде. Унаслідок вибуху 22 людини загинули, ще 59 були поранені.

Угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за вибух.

У Великій Британії вживають посилених заходів безпеки. Але, за інформацією силовиків, рівень загрози у країні вдалося значно знизити.

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25 06 2017 14:36
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