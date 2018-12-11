У Великобританії подружжю, яке назвало сина Адольфом, дали тюремний строк
Як повідомляє Reuters, 22-річний Адам Томас, 38-річна Клаудія Пататас разом з 27-річним Даніелем Богуновичем були членами забороненої ультраправої групи National Action ("Національна дія"), ділилися повідомленнями з прославленням Гітлера, а також поширювали свої фото з нацистськими салютами у вбранні Ку-Клукс-Клану.
"Після того як "Національну дію" заборонили, організація пішла в підпілля і змінила своє ім'я, але не зникла", – заявив представник прокуратури.
У постанові суду йдеться, зокрема, що Томас і Пататас дали своїй дитині ім'я Адольф, щоб висловити своє захоплення лідером Третього рейху.
Про те, який саме тюремний термін очікує на пару, не повідомляється.
Нагадаємо, депутатка від ультраправої "Альтернативи для Німеччини" Джессіка Бісманн опинилася на межі виключення з партії через фотографії на фоні вина з Адольфом Гітлером на етикетці.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Лісові пожежі в Каліфорнії: місто Парадайс згоріло, 31 людина загинула
- ВІДЕО Відеоролик ЗСУ для вербування визнано одним із найкращих у світі
- ВІДЕО В Італії через негоду згоріли сотні автомобілів Maserati
- Політична естрадаСпіваки-політики, зірки-агітатори - не новина для українців. Ледь не вся сучасна естрада України відстоювала інтереси політиків. Свого часу народними обранцями були Ніна Матвієнко, Святослав Вакарчук, Михайло Поплавський, Руслана, Таісія Повалій, Оксана Білозір
- Тотальний контроль: У Китаї в потягах попереджають про зниження соціального рейтингу за погану поведінку