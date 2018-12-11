У Великобританії подружжю, яке назвало сина Адольфом, дали тюремний строк

Чоловік і дружина ділилися повідомленнями з прославленням Гітлера, а також поширювали свої фото з нацистськими салютами у вбранні Ку-Клукс-Клану

У Британії засудили подружню пару, яка назвала свою дитину Адольфом – на честь Адольфа Гітлера.

Як повідомляє Reuters, 22-річний Адам Томас, 38-річна Клаудія Пататас разом з 27-річним Даніелем Богуновичем були членами забороненої ультраправої групи National Action ("Національна дія"), ділилися повідомленнями з прославленням Гітлера, а також поширювали свої фото з нацистськими салютами у вбранні Ку-Клукс-Клану.

"Після того як "Національну дію" заборонили, організація пішла в підпілля і змінила своє ім'я, але не зникла", – заявив представник прокуратури.

У постанові суду йдеться, зокрема, що Томас і Пататас дали своїй дитині ім'я Адольф, щоб висловити своє захоплення лідером Третього рейху.

Про те, який саме тюремний термін очікує на пару, не повідомляється.

Нагадаємо, депутатка від ультраправої "Альтернативи для Німеччини" Джессіка Бісманн опинилася на межі виключення з партії через фотографії на фоні вина з Адольфом Гітлером на етикетці.