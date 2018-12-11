Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Великобританії подружжю, яке назвало сина Адольфом, дали тюремний строк

Чоловік і дружина ділилися повідомленнями з прославленням Гітлера, а також поширювали свої фото з нацистськими салютами у вбранні Ку-Клукс-Клану
У Британії засудили подружню пару, яка назвала свою дитину Адольфом – на честь Адольфа Гітлера.
У Великобританії подружжю, яке назвало сина Адольфом, дали тюремний строк Фото: gettyimages.com

Як повідомляє Reuters, 22-річний Адам Томас, 38-річна Клаудія Пататас разом з 27-річним Даніелем Богуновичем були членами забороненої ультраправої групи National Action ("Національна дія"), ділилися повідомленнями з прославленням Гітлера, а також поширювали свої фото з нацистськими салютами у вбранні Ку-Клукс-Клану.

"Після того як "Національну дію" заборонили, організація пішла в підпілля і змінила своє ім'я, але не зникла", – заявив представник прокуратури.

У постанові суду йдеться, зокрема, що Томас і Пататас дали своїй дитині ім'я Адольф, щоб висловити своє захоплення лідером Третього рейху.

Про те, який саме тюремний термін очікує на пару, не повідомляється.

Нагадаємо, депутатка від ультраправої "Альтернативи для Німеччини" Джессіка Бісманн опинилася на межі виключення з партії через фотографії на фоні вина з Адольфом Гітлером на етикетці.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

12 11 2018 22:55
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Політична естрада

Політична естрада

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.