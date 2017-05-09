У Великобританії понад 50% населення не відносять себе до жодної релігії

Серед людей у ​​віці від 18 до 25 років частка нерелігійних становить 71%

Проведене у Великобританії опитування показало, що більше половини жителів країни не зараховують себе до послідовників якої б то не було релігії.

В опитуванні, проведеному Національним центром соціальних досліджень Британії в минулому році, взяли участь 2942 дорослих, з яких 53% в питанні "релігійна приналежність" вибрали варіант "ніякої релігії".

Такий високий показник невіруючих людей у ​​Великобританії вперше в історії, інформує ВВС. Серед людей у ​​віці від 18 до 25 років частка нерелігійних становить 71%.

Коментуючи результати опитування, єпископ Ліверпульський зазначив, що "не сповідувати ніякої релігії - не означає бути атеїстом", а Бог і Церква, за його словами "залишаються актуальними".

Останні дані свідчать про те, що четверо з десяти людей, що народилися в релігійних сім'ях, самі виросли невіруючими. Найбільше падіння числа адептів віри спостерігається серед прихожан Англіканської церкви.

Нагадаємо, що в Великобританії проживає 35 тис ісламістських фанатиків, що більше, ніж у будь-якій іншій країні Європи.