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У Великобританії понад 50% населення не відносять себе до жодної релігії

Серед людей у ​​віці від 18 до 25 років частка нерелігійних становить 71%
Проведене у Великобританії опитування показало, що більше половини жителів країни не зараховують себе до послідовників якої б то не було релігії.
У Великобританії понад 50% населення не відносять себе до жодної релігії Фото: maybeday.com

В опитуванні, проведеному Національним центром соціальних досліджень Британії в минулому році, взяли участь 2942 дорослих, з яких 53% в питанні "релігійна приналежність" вибрали варіант "ніякої релігії".

Такий високий показник невіруючих людей у ​​Великобританії вперше в історії, інформує ВВС. Серед людей у ​​віці від 18 до 25 років частка нерелігійних становить 71%.

Коментуючи результати опитування, єпископ Ліверпульський зазначив, що "не сповідувати ніякої релігії - не означає бути атеїстом", а Бог і Церква, за його словами "залишаються актуальними".

Останні дані свідчать про те, що четверо з десяти людей, що народилися в релігійних сім'ях, самі виросли невіруючими. Найбільше падіння числа адептів віри спостерігається серед прихожан Англіканської церкви.

Нагадаємо, що в Великобританії проживає 35 тис ісламістських фанатиків, що більше, ніж у будь-якій іншій країні Європи.

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05 09 2017 10:17
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