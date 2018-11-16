У Великобританії призначили нового міністра з питань Brexit

Напередодні його попередник пішов у відставку, заявивши, що "не може у здоровому глузді підтримати проект угоди про умови виходу з Європейського Союзу"

Новим міністром з питань Brexit у британському уряді став Стівен Барклей.

Про це у п'ятницю, 16 листопада, повідомляє BBC.

Напередодні його попередник пішов у відставку через те, що "не може у здоровому глузді підтримати проект угоди про умови виходу з Європейського Союзу".

До свого призначення Стівен Барклей, який є давнім прихильником Brexit, працював у Департаменту охорони здоров'я і соціального забезпечення. Також він був співробітником банку Barclays і в Казначейства ЇЇ Величності.

14 жовтня уряд Великої Британії більшістю голосів узгодив проект договору про вихід з Європейського союзу. Презентуючи документ, прем'єр-міністр Тереза Мей заявила, що країна "в будь-якому разі залишить ЄС 29 березня 2019 року". Через незгоду з цим рішенням уряд залишили одразу двоє міністрів. Частина політиків, зокрема з правлячої Консервативної партії, стали вимагати відставки голови уряду.

Власне у проекті угоди 585 сторінок, що детально описують процес майбутнього розставання Британії і ЄС. Один з найсуперечливіших пунктів ухваленого варіанту угоди – 21-місячний перехідний період, упродовж якого сторони повинні домовитися про новий договір щодо торгівлі. Поки цього не станеться, діятиме чинний митний режим – це дозволить не будувати кордон між Ірландією, яка залишається у складі ЄС, та Північною Ірландією, яка входить до складу Сполученого Королівства. Якщо сторонам не вдасться домовитися і за 21 місяць, дія перехідного періоду подовжиться. При цьому вийти з перехідного періоду в односторонньому порядку Британія не зможе. Прихильникам Brexit перспектива на невизначений термін залишитися прив'язаними до митних правил ЄС не подобається.

З іншого боку, політичні сили Північної Ірландії виступають категорично проти створення нового кордону і заявляють, що не голосуватимуть за угоду, якщо там буде прописана відповідна умова. За проект угоди, узгодженої британським урядом, ще має проголосувати Рада ЄС і парламент Великої Британії.