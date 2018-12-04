У Великобританії ввели податок на солодкі напої
Податок поширюється на безалкогольні напої із вмістом цукру понад 5 грамів на 100 мл. Чим більше цукру в напої – тим більший податок, - повідомляє Reuters.
Нові правила оподаткування почали діяти 6 квітня. Ціна на популярні солодкі напої зросте, і так уряд хоче боротись із дитячим ожирінням та карієсом.
Відомі бренди, наприклад Fanta, вже зменшили вміст цукру в своїх продуктах, щоб уникнути податку. Водночас Coca-Cola і Pepsi не змінили рецепти – їхні напої містять більше як 10 грамів цукру на 100 мл.
Велика Британія про намір ввести податок на цукор у напоях розповіла ще у березні 2016 року.
Відтоді, за даними видання, 50% виробників переглянули склад своєї продукції та знизили вміст цукру. Це дало змогу скоротити кількість цукру в напоях на 45 тис. тонн за рік.
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