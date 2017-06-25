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У Великобританії виявили вже 60 будівель з вогненебезпечним облицюванням

Інспекція проходить в 600 будівлях по всій країні
Облицювання 60 багатоповерхових житлових будинків у 25 районах Англії не пройшло пожежну інспекцію на займистість.
У Великобританії виявили вже 60 будівель з вогненебезпечним облицюванням Фото: Getty Images

Про це пише ВВС з посиланням на уряд Великобританії.

Інспекція проходить в 600 будівлях по всій країні, після того, як в Лондоні згоріла висотна багатоквартирна будівля Grenfell Tower, в результаті чого загинули щонайменше 79 осіб.

Лондонська поліція підтвердила, що причиною пожежі в багатоповерховому будинку Grenfell Tower стало загоряння холодильника в одній з квартир.

У поліції також підтвердили, що зовнішня обробка будинку, яку журналісти вже давно вважали причиною неймовірно швидкого поширення вогню по будівлі, дійсно не відповідала вимогам пожежної безпеки.

За свідченнями очевидців, вогонь швидко поширився по всій висоті будівлі відразу після того, як спалахнуло облицювання фасаду.

Нагадаємо, 27 багатоповерхових житлових комплексів не пройшли перевірку на пожежну безпеку, проведену після масштабної пожежі в будинку Grenfell Tower.

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25 06 2017 23:20
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