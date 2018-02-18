У Великобританії зафіксували найпотужніший за останні 10 років землетрус

Підземні поштовхи були відчутні навіть у Лондоні

В Уельсі й на заході Англії стався землетрус магнітудою 4,4.

Про це з посиланням на дані Британської геологічної служби, повідомляє BBC.

"Землетрус відчувався на всій території Уельсу та у більшій частині західної Англії, навіть у Лондоні", - повідомили у службі.

Епіцентр землетрусу знаходився за 20 кілометрів на північний схід від міста Суонсі, що на півдні Уельсу, на глибині 7,4 км.

Як зазначають у службі, події такого масштабу трапляються у Британії кожні 3-5 роки. Однак цей землетрус став найбільшим за останні десять років.

Нагадаємо, вчора у Мексиці внаслідок потужного землетрусу без електрики залишилися 998 тисяч будинків і торгових підприємств.