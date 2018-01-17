У Великобританії з'явився міністр у справах самотності

За даними Британського Червоного Хреста, понад 9 млн чоловік в країні завжди або часто відчувають себе самотніми

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза ​​Мей призначила першого у країні міністра у справах самотніх людей. Ним стала парламентський заступник міністра з питань спорту та громадянського суспільства Трейсі Крауч (Tracey Crouch).

"Для дуже багатьох людей самотність - це сумна реальність сучасного життя. Я хочу протистояти цьому виклику для суспільства і вжити заходів для вирішення проблеми самотності, яку переживають літні люди, опікуни та ті, хто втратив близьких - та є люди, яким нема з ким поговорити , ні з ким поділитися своїми думками та досвідом", - заявила Тереза ​​Мей, повідомляє Evening Standard.

За даними Британського Червоного Хреста, понад дев'ять мільйонів чоловік в країні завжди або часто відчувають себе самотніми. 200 тисяч людей похилого віку не розмовляли з друзями, або родичем більше місяця. 85% молодих людей з обмеженими можливостями почуваються самотніми.

Британський прем'єр створила пост "міністра з самотності" в Міністерстві охорони здоров'я за рекомендацією парламентської комісії з питань боротьби з самотністю.

Управління національної статистики допоможе розробити метод вимірювання самотності. Також буде створено фонд для того, щоб уряд і благодійні організації могли знайти інноваційні шляхи вирішення цієї проблеми у всіх вікових групах і спільнотах.

Нагадаємо, що за результатами експериментів вчених університету Квінсленда було зроблено висновок, що самотні люди, переважно, мають нездоровий раціон харчування, позбавлений ключових корисних речовин. "Одинаки", як правило не мають достатньої кількості навичок для приготування їжі, або ж не мають партнера, який би допоміг їм з покупками.

Самостійне проживання є бар'єром для здорового харчування, що пов'язано з культурними та соціальними ролями та приготуванням їжі.

"Наприклад відсутність мотивації і задоволення від приготування, або вживання продуктів наодинці, часто призводить до того, що люди готують прості або напівготові страви, де відсутні ключові поживні речовини", - зауважила співавтор дослідження Кетрін Ханна.

Один із факторів - економія на продуктах харчування і менше вживання фруктів, овочів та риби, які можуть бути дорогими.

Одна із причин поганого харчування - психологічний стан самотніх.

"Попередні дослідження вважають самотність однією з причин недоїдання у літніх людей", - каже вона.

Раніше, британські вчені підготували глобальний індекс якості життя літніх людей на Землі.

Україна належить до групи країн з поганими умовами "якості смерті": наша держава зайняла 69 місце з 80 країн, які були включені в дослідження організації Economist Intelligence Unit.