Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

У Венесуелі БТР в'їхав у натовп протестувальників, - ВІДЕО

Протестувальники влучили в автомобіль "коктейлями Молотова", той спалахнув
У столиці Венесуели Каракасі ввечері в середу, 3 травня, бронетраспортер врізався в натовп демонстрантів, внаслідок чого серйозні ушкодження отримав щонайменше один молодий чоловік.
У Венесуелі БТР в Фото: Reuters

Про це розповів керівник адміністрації району Чакао Рамон Мучачо, повідомляє DW з посиланням на інформагенція dpa.

"Представник місцевої влади уточнив, що попри серйозні поранення небезпеки для життя постраждалого протестувальника немає", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що інцидент стався під час сутичок між протестувальниками й поліцією. Після того, як протестувальники влучили в автомобіль "коктейлями Молотова", той спалахнув.

Крім того, під час зіткнень у іншому районі венесуельської столиці - Лас-Мерседес - загинув 17-річний хлопець.

За офіційними даними, тільки в лікарні Чакао в середу надавали медичну допомогу 161-му пораненому демонстранту.

Від початку масових протестів у Венесуелі минулого місяця загинули вже понад 30 людей, більш ніж 1300 ув'язнили.

Більшість у нинішній Національній асамблеї Венесуели належить опозиції. Парламент раніше звернувся до президента Мадуро із закликом піти у відставку у зв'язку з тим, що країна переживає важку економічну кризу. Вона вже призвела до того, що в країні спостерігаються перебої з постачанням енергії, дефіцит товарів першої необхідності та гіперінфляція, яка, за прогнозами МВФ, у 2018 році може становити 1660%, повідомляє "Укрінформ".

Опозиція вважає, що до цього призвела політика Ніколаса Мадуро і нинішнього уряду.

Прихильники президента, у свою чергу, звинувачують опозиційних активістів у спробі організувати державний переворот.

З початку квітня у Венесуелі проходять антиурядові демонстрації, які часто переростають у зіткнення з поліцією.

Читайте також: Як соціалізм і дешева нафта привели Венесуелу до голоду і катастрофи

Відзначимо, що кількість загиблих під час протестів у Венесуелі проти уряду президента Ніколаса Мадуро зросла до 26.

У вівторок, 2 травня, президент Венесуели Ніколас Мадуро підписав указ про скликання установчих зборів, які уповноважені змінювати державний устрій.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 05 2017 14:37
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Благодійність Порошенка: театр на Подолі, рекламні екскурсії та святкова ілюмінація власної фабрики

Благодійність Порошенка: театр на Подолі, рекламні екскурсії та святкова ілюмінація власної фабрики

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.