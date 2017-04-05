У Венесуелі БТР в'їхав у натовп протестувальників, - ВІДЕО
Про це розповів керівник адміністрації району Чакао Рамон Мучачо, повідомляє DW з посиланням на інформагенція dpa.
"Представник місцевої влади уточнив, що попри серйозні поранення небезпеки для життя постраждалого протестувальника немає", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що інцидент стався під час сутичок між протестувальниками й поліцією. Після того, як протестувальники влучили в автомобіль "коктейлями Молотова", той спалахнув.
Крім того, під час зіткнень у іншому районі венесуельської столиці - Лас-Мерседес - загинув 17-річний хлопець.
За офіційними даними, тільки в лікарні Чакао в середу надавали медичну допомогу 161-му пораненому демонстранту.
Від початку масових протестів у Венесуелі минулого місяця загинули вже понад 30 людей, більш ніж 1300 ув'язнили.
Більшість у нинішній Національній асамблеї Венесуели належить опозиції. Парламент раніше звернувся до президента Мадуро із закликом піти у відставку у зв'язку з тим, що країна переживає важку економічну кризу. Вона вже призвела до того, що в країні спостерігаються перебої з постачанням енергії, дефіцит товарів першої необхідності та гіперінфляція, яка, за прогнозами МВФ, у 2018 році може становити 1660%, повідомляє "Укрінформ".
Опозиція вважає, що до цього призвела політика Ніколаса Мадуро і нинішнього уряду.
Прихильники президента, у свою чергу, звинувачують опозиційних активістів у спробі організувати державний переворот.
З початку квітня у Венесуелі проходять антиурядові демонстрації, які часто переростають у зіткнення з поліцією.
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Відзначимо, що кількість загиблих під час протестів у Венесуелі проти уряду президента Ніколаса Мадуро зросла до 26.
У вівторок, 2 травня, президент Венесуели Ніколас Мадуро підписав указ про скликання установчих зборів, які уповноважені змінювати державний устрій.
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