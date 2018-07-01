У Венесуелі через нестачу продовольства військові почали охороняти супермаркети

На тлі потужної інфляції та дефіциту продовольства у Венесуелі на півдні країни розграбували 20 магазинів, майже 50 осіб затримали

У Венесуелі військові та співробітники поліції охороняють входи до супермаркетів, дозволяючи потрапити всередину лише обмеженій кількості покупців.

Як повідомляє DW, відповідних заходів ужито, зокрема, в Каракасі після того, як у місті Кайкара за 460 км на південь від столиці щонайменше 20 магазинів були розграбовані, а 48 осіб затримані за незаконне присвоєння продукції.

За неофіційними даними, під час інцидентів загинули дві людини.

У зв'язку з потужною інфляцією та браком коштів у казні для закупівлі товарів за кордоном, у країні гостро відчувається дефіцит продовольства. Крім того, зарплати місцевих жителів часто не дозволяють їм придбати навіть базовий набір продуктів.

Влада відреагувала на дедалі більшу продовольчу кризу, зобов'язавши власників 26 мереж найпопулярніших супермаркетів знизити ціни на низку найменувань продукції. Після цього біля магазинів вишикувалися довжелезні черги. Для підтримання правопорядку залучили військових.

Найбільш малозабезпечені верстви населення мають право претендувати на продовольчу допомогу, однак для цього влада повинна задовольнити їхній запит у письмовій формі.

Рейтингове агентство Standard & Poor's 14 листопада оголосило про частковий дефолт Венесуели. Заява була зроблена після того, як Каракас 12 листопада пропустив крайній термін виплати 200 млн доларів за двома довгостроковими кредитами, а віце-президент Венесуели Тарек ель-Айссамі на зустрічі з міжнародними кредиторами не запропонував жодного виходу з фінансового глухого кута.

У рамках санкцій Вашингтона раніше була запроваджена заборона на купівлю нових венесуельських боргових цінних паперів будь-якими особами на території США, що перешкоджає реструктуризації зовнішнього боргу Каракаса.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у серпні попередив Венесуелу про можливість військового втручання.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро назвав главу Сполучених Штатів Америки "новим Гітлером" у міжнародній політиці.