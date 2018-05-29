CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ венесуельському штаті Меріда перекинулася вантажівка, в результаті чого 11 осіб загинули і 16 отримали поранення.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Венесуелі перекинулася вантажівка: 11 загиблих, 16 поранених
На місці ДТП тривають пошуково-рятувальні роботи
Фото: el-nacional.com
"Аварія сталася близько 6 години ранку, на місці події загинуло шість осіб, решта п'ять померли в лікарні", - йдеться у повідомленні El Nacional.
Стан деяких поранених оцінюється як важкий. В автобусі перебували близько 40 людей.
Причини події встановлюються. За попередніми даними, транспортний засіб під час руху занесло, після чого він перекинувся і впав у яр.
Нагадаємо, що в Уганді внаслідок ДТП за участю пасажирського автобуса загинуло щонайменше 48 осіб.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
29 05 2018 09:38 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Знайти себе на театральній сцені. І не загубити в суспільстві
- ВІДЕО З чим Україна їде на Каннський фестиваль?
- ВІДЕО Грицак: Україна передасть в Міжнародний суд ООН докази обстрілу Маріуполя військовими РФ
- "Ви стріляєте – ми чистимо": історія десантника, який створив серветки для чистки зброїЦе слоган компанії "Сlean shot", яку вигадав і започаткував десантник Олександр Морозов
- "Спецконтингент, що підлягає виселенню" Так цинічно назвала Крим та його жителів радянська влада у документах 1944 року про переселення