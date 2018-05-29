У Венесуелі перекинулася вантажівка: 11 загиблих, 16 поранених

У венесуельському штаті Меріда перекинулася вантажівка, в результаті чого 11 осіб загинули і 16 отримали поранення.

"Аварія сталася близько 6 години ранку, на місці події загинуло шість осіб, решта п'ять померли в лікарні", - йдеться у повідомленні El Nacional.

Стан деяких поранених оцінюється як важкий. В автобусі перебували близько 40 людей.

Причини події встановлюються. За попередніми даними, транспортний засіб під час руху занесло, після чого він перекинувся і впав у яр.

Нагадаємо, що в Уганді внаслідок ДТП за участю пасажирського автобуса загинуло щонайменше 48 осіб.